Primul rechizitoriu al Sectiei speciale de ancheta: Un procuror s-ar fi sustras de la testarea alcoolemiei dupa un accident

Potrivit unui comunicat al PICCJ, totul incepe in Bucuresti, la data de 11 ianuarie 2018, in jurul orelor 14:40. Atunci, Stoina se afla la volanul unui autoturism, iar pe fondul nepastrarii distantei intre autovehicule, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul care se afla oprit, in coloana, la semafor.Aceasta a generat tamponarea in lant a inca doua masini, oprite in coloana la semafor, precum si vatamarea corporala a procurorului.La locul accidentului s-au deplasat organele de cercetare penala ale Brigazii Rutiere, precum si echipajul SMURD, care a hotarat transportarea lui Stoina la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale."Din probele administrate de procurori reiese ca inculpatul ar fi parasit unitatea medicala fara a avea avizul medicului de garda", arata anchetatorii.Ulterior, Stoina a fost cautat de organele de politie rutiera, reusindu-se contactarea telefonica a acestuia la ora 17:55, cu solicitarea de a se prezenta la sediul Brigazii Rutiere."Inculpatul s-a prezentat la sediul Politiei Rutiere unde a fost testat cu aparatul alcooltest. Ulterior, inculpatul a fost condus apoi la o unitate medicala unde i-au fost recoltate probe de sange, stabilindu-se ca acesta consumase bauturi alcoolice", arata PICCJ.Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, rechizitoriul fiind comunicat si Consiliului Superior al Magistraturii.In momentul in care a facut accidentul, 11 ianuarie 2018, Stoina era procuror in cadrul DNA si se afla in concediu de odihna. In seara de 11 ianuarie, procurorul sef DNA a solicitat la CSM revocarea din functia de procuror DNA.