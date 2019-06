Primul rechizitoriu SS n-a tinut in instanta: Achitare in dosarul unui procuror acuzat ca a facut accident beat

Acuzatiile procurorilor

Stoina a fost judecat doar pentru sustragere de la prelevarea de mostre biologice, nu si pentru ca a consumat bauturi alcoolice si a produs un accident rutier.Decizia poate fi atacata cu apel.Aceasta este prima ancheta finalizata cu rechizitoriu de Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), denumita si Sectia Speciala (SS).Potrivit minutei instantei, decizia de achitare a fost data in baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I din Codul de Procedura Penala: "fapta nu este prevazuta de legea penala."Potrivit unui comunicat al Parchetului General, la data de 11 ianuarie 2018, aflandu-se in Bucuresti la volanul unui autoturism, Eugen Stoina, pe fondul nepastrarii distantei intre autovehicule, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul care se afla oprit, in coloana, la semafor.Incidentul a generat tamponarea in lant a inca doua autoturisme, oprite in coloana la semafor, precum si vatamarea corporala a procurorului.Parchetul arata ca, la locul accidentului, s-au deplasat politisti de la Brigada Rutiera, precum si un echipaj SMURD, care a hotarat transportarea lui Eugen Stoina la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale."Din probele administrate de procurori reiese ca inculpatul ar fi parasit unitatea medicala fara a avea avizul medicului de garda. Ulterior, inculpatul a fost cautat de organele de Politie Rutiera, reusindu-se contactarea telefonica a acestuia, (...) cu solicitarea de a se prezenta la sediul Brigazii Rutiere.Inculpatul s-a prezentat la sediul Politiei Rutiere unde a fost testat cu aparatul alcooltest. Ulterior, inculpatul a fost condus la o unitate medicala unde i-au fost recoltate probe de sange, stabilindu-se ca acesta consumase bauturi alcoolice", preciza Parchetul.