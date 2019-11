Probleme cu repartizarea dosarelor la Inspectia Judiciara: CSM respinge doua actiuni disciplinare in cazul a doi procurori celebri

Tarcea a ridicat problemele

Decizia Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din CSM poate fi contestata cu recurs la Inalta Curte.Concret, potrivit minutei, CSM a admis o exceptie a nulitatii absolute a rezolutiei de exercitare a actiunii disciplinare, apoi a constatat nulitatea actiunii disciplinare.Minuta CSM, pe site-ul institutiei. Potrivit unor surse judiciare, Pirlog si Onea au criticat modul in care s-a realizat repartizarea actiunilor catre inspectorii de caz.Bogdan Pirlog era cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara pentru mai multe afirmatii despre Sectia Speciala pe care le-a facut intr-un comunicat al Asociatiei "Initiativa pentru Justitie".Lucian Onea era cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara pentru ca nu s-ar fi abtinut sa solutioneze o ancheta in care era vizat fostul deputat PSD, Vlad Cosma.Problema repartizarii sesizarilor in cadrul Inspectiei Judiciare, conduse de judecatorul Lucian Netejoru, a fost ridicata pentru prima data de fosta sefa a Inaltei Curti, Cristina Tarcea.Sefa Inaltei Curti este acuzata de Inspectia Judiciara de "refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu" si de "nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor", actiunea vizand constituirea completurilor de cinci si de doi judecatori.In aprilie 2019, eSctia pentru judecatori a CSM a decis repunerea pe rol a cauzei pentru a fi verificata repartizarea aleatorie a cauzei, dupa ce presedintele Inaltei Curti a acuzat ca ar fi fost incalcat acest principiu.I.S.