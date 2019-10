Proces inedit: Un ONG cere judecatorilor sa oblige Ministerul Justitiei sa mute o instanta intr-un sediu nou

Procesul

Judecatoria Sectorului 1, in topul dosarelor

"Se pune problema sigurantei cetatenilor"

Cum le-a venit ideea

Trebuie sa sustinem Justitia

Ziare.

com

Holurile stramte sunt intesate de dulapuri pline de dosare, spatiile de lucru sunt improprii, grefierii si judecatorii stau inghesuiti in birouri, calculatoarele sunt vechi, iar maldare de documente sunt peste tot in sediul din Gheorghe Danielopol.De altfel, aceasta situatie este de multa vreme, starea de degradare a sediilor unor instante si parchete a fost documentata de Asociatia Forumul Judecatorilor intr-un studiu care a fost publicat la sfarsitul anului 2017.Situatia a ajuns atat de grava, incat un procuror din Capitala, nemultumit de conditiile de munca, a dat in judecata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si a castigat, in prima faza a procesului, daune de 14.000 euro. Procesul este in faza de apel.Situatia in Capitala s-ar putea remedia in momentul in care s-ar construi "Cartierul pentru Justitie", care ar grupa spatiile destinate instantelor de judecata si parchetelor de pe langa acestea, cu sediul in Bucuresti, precum si altor institutii din sistemul judiciar, precum Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri sau Inspectia Judiciara.Asa cum aratam, asociatia "Evolutie in Institutie" a deschis saptamana aceasta un proces inedit, in care cere Ministerului Justitiei sa mute Judecatoria Sectorului 1 intr-un imobil care sa fie inchiriat de pe piata libera. In acest moment, inclusiv Consiliul Superior al Magistraturii sta intr-un sediu inchiriat.O modalitate care a fost folosita si in cazul Tribunalului Bucuresti, care functioneaza in fostul magazin "Junior". Acesta, pentru a evita supraaglomerarea, a mutat activitatea intr-o cladire de birouri amplasata pe Splaiul Independentei.Pe acelasi model, Inalta Curte a inchiriat un imobil in Bulevardul Octavian Goga, unde a mutat activitatea Sectiei de contencios administrativ.Potrivit Raportului privind starea Justitiei pe anul 2018, Judecatoria Sectorului 1 a avut un volum de, din care a solutionat 36.722 dosare, iar Judecatoria Scetorului 4 a avut un volum de, din care a solutionat 35.025.In 2018, in instantele din Romania au fost inregistrate 4 cazuri ce au depasit limita de 50.000 de dosare, acestea fiind urmatoarele: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti (51.425), Judecatoria Constanta (51.857), Judecatoria Craiova (52.066) si Judecatoria Iasi (56.957).ONG-ul arata ca imobilul din strada Gheorghe Danielopol este supraaglomerat din cauza numarului mare de dosare de care se ocupa Judecatoria Sectorului 1, activitatea acesteia fiind similara ca volum unui Tribunal din provincie."Pe langa conditiile indecente de desfasurare a activitatii, se mai pune si problema sigurantei cetatenilor care au nevoie de serviciile publice desfasurate in acest imobil.Foarte important de precizat este faptul ca intr-o astfel de cladire care apartine statului, sistemele de siguranta in caz de urgenta nu sunt instalate sau nu sunt conforme", mai arata "Evolutie in Institutie", intr-un comunicat de presa."Evolutie in Institutie" a oferit sprijin juridic protestatarilor amendati de jandarmi in ultimii doi ani, asa ca reprezentantii ONG-ului au tot fost prin instantele din Capitala. Jandarmii au dat la protestele din Bucuresti un numar de aproxiamtiv 400 de amenzi.ONG-ul arata ca din cauza faptului ca reprezentantii sai au petrecut mult timp in judecatorii si tribunale, au observat o parte din adevaratele probleme ale sistemului judiciar:- Conditii de munca inumane si degradante, care nu respecta normele europene de securitate si sanatate in munca;- Spatii de lucru mici si inghesuite;- Aparatura tehnica uzata si depasita;- Legislatie care nu corespunde realitatilor din instante si parchete;- Volum de activitate in continua crestere;- Modificari legislative succesive cu impact direct asupra activitatii in instante si parchete.", spune Cristian Dide, unul dintre liderii ONG-ului.Potrivit acestuia, dupa ce timp de doi ani jumatate a sustinut justitia din strada, acum este necesar sa o sustina si prin actiuni administrative."Faptul ca Liviu Dragnea a fost incarcerat nu inseamna ca vom avea o justitie la standarde europene. Problemele pe care le-am semnalat acum sunt destul de vechi si foarte putini au incercat sa le rezolve", explica Dide.