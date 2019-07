Procesul in care a fost judecata viitoarea sefa a Inaltei Curti a fost scos de pe site-ul instantei

Dosarul, secretizat

De ce dosarul 2820/1/2014, in care a fost judecata Corina Corbu, a fost scos de pe site-ul instantei, www.scj.ro? Am solicitat un raspuns de la instanta.Inalta Curte a comunicat pentruca orice persoana din dosarele aflate pe rolul instantei poate face o solicitare scrisa, invocand legislatia privind protectia datelor personale, iar directia specializata aplica configurarile care asigura confidentialitatea informatiilor pe site-ul instantei."La solicitarea scrisa a oricarei parti din dosarele aflate sau care s-au aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit dispozitiilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin departamentul specializat, respectiv Directia Legislatie, Studii, Documentare si Infomatica Juridica, aplica configurarile care asigura confidentialitatea informatiilor pe site-ul web al instantei," se arata in raspunsul semnat de judecatorul Minodora Condoiu, purtatorul de cuvant al Inaltei Curti.Corina Corbu este in prezent presedintele Sectiei de Contencios Administrativ de la Inalta Curte si urmeaza sa preia sefia instantei supreme dupa 14 septembrie, cand expira mandatul Cristinei Tarcea.Saptamana trecuta, seful Sectiei Penale de la Inalta Curte, judecatorul Daniel Gradinaru, a decis ca nu se impune ca presa sa studieze dosarul penal in care a fost judecata si achitata definitiv Corina Corbu.Judecatorul Gradinaru a invocat doua motive pentru respingerea solicitarii de presa: faptul ca dosarul nu mai face obiectul procedurilor judiciare, fiind solutionat cu decizie definitiva, si asigurarea protectiei vietii private a partilor din dosar, potrivit G4media.ro. Decizia este surprinzatoare in conditiile in care un dosar penal devine public odata ce este trimis in instanta si incepe judecata pe fond.In cadrul interviului de la CSM, actuala sefa a Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a intrebat-o pe Corina Corbu de ce a trimis o notificare conducerii instantei in care a cerut ca nicio persoana sa nu aiba acces la consultarea dosarului ei penal si de ce a solicitat sa fie scoasa sentinta anonimizata de pe site-ul ICCJ.Aceasta sentinta se afla la rubrica " Jurisprudenta " a site-ului www.scj.ro."Am cerut anonimizarea datelor cu caracter personal. Asta a fost motivul, ca acele date sa fie anonimizate. Motivul achitarii se poate cunoaste. La fel cum trebuie sa se cunoasca si motivele pentru care am fost trimisa in judecata. (...) A fost o etapa pe care mi-o asum", a declarat Corina Corbu.In luna mai 2018, Inalta Curte a decis definitiv achitarea fostei sefe a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a ICCJ, judecatorul Gabriela Barsan, si a altor trei magistrati de la instanta suprema intr-un dosar privind fapte de coruptie deschis de procurorii DNA si care s-a judecat din iulie 2014.Cei patru magistrati sunt Gabriela Birsan, Iuliana Pusoiu, Corina Corbu si Anton Pandrea, care au fost acuzati de procurorii DNA de luare de mita, dare de mita, abuz in serviciu, marturia mincinoasa, spalare de bani, favorizarea faptuitorului sau cumparare de influenta.Dupa decizia definitiva a instantei supreme, plenul CSM a decis ca magistratul Corina Corbu, care fusese suspendat in 2014, dupa trimiterea in judecata, sa isi reia activitatea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a ICCJ.