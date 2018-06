Procesul Popoviciu: Statul vrea sa redevina proprietar pe terenurile din Baneasa, unde se afla mall-ul si Ikea. De ce s-a enervat judecatorul

Ce s-a intamplat la termenul de astazi

"Cerem restituirea terenului in suprafata de 224 ha"

Nemultumit de tergiversari

Supararea

Condamnarea lui Puiu Popoviciu

Acesta este una dintre intrebarile la care trebuie sa gaseasca un raspuns judecatorul Corneliu-Ioan de la Curtea de Apel Bucuresti, cel care l-a condamnat in prima instanta pe milionarul Puiu Popoviciu, la 9 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa".Magistratul judeca de aproape doi ani latura civila din acest proces si trebuie sa stabileasca cine plateste paguba si care sunt pagubitii. Cazul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti intr-un dosar separat de cel al condamnarii lui Popoviciu.Statul roman, prin Ministerul de Finante, a aratat, marti, ca vrea sa reintre in proprietatea celor 224 de hectare, iar Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (USAMV) a spus ca nu se pune problema. Deoarece acesta a intrat in circuitul civil.Teoretic, astazi la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa fie pledoariile finale in acest caz. La dosar au venit documentele solicitate de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI), pe hartie si in format electronic, pe DVD. Doar ca reprezentantii statului si ai USAMV nu stiau la cat sa evalueze, in concret, prejudiciul din dosar.Consilierul Ministerului de Finante a cerut un nou termen, de minimum o saptamana, pentru a studia documentele transmise de OCPI. Acesta a sustinut ca sunt neconcordante in calculele privind suprafata Fermei Baneasa. "", a aratat consilierul.Acesta a solicitat si o suma cu care ar fi fost pagubita, insa, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) . Judecatorul s-a enervat si i-a atras atentia ca nu spune nimic despre o parte din constructii care nu ar fi fost demolate si ca cere si bani pentru care s-a constituit parte civila o alta institutie."Acolo prejudiciul este clar (): faptul ca un bun proprietate publica a fost schimbat in proprietate privata. Ala-i abuzul. Urmeaza sa vedem care este latura civila. Ce cereti? Cat cereti? Eu am fost acuzat ca tergiversez cauza, am aprobat toate probele cerute", a explodat magistratul.Reprezentantul USAMV a aratat ca institutia solicita daune de 619 milioane de lei, dar s-a incurcat in a explica in ce consta suma. Cea mai mare parte o reprezinta banii cu care ar fi fost pagubita Universitatea prin lipsa de folosinta a terenului, pierderea dreptului de administrare a terenului. Acesta a aratat ca nu sunt valori la zi si ca daca s-ar impune ar trebui realizata o expertiza.Nu este pentru prima data cand magistratul este nemultumit ca dosarul se tergiverseaza pentru diverse solicitari. La termenul trecut, Bogdan-Tudoran a subliniat ca in acest dosar nu se trage de timp si a motivat cu incheiereile de sedinta de la ultimele 20 de termene. "Eu vreau sa judec si azi, stau si pana la 2 noaptea. Cheia acestui dosar e faptul ca un bun imobil, pe care l-am vazut ca proprietate publica a statului, a fost transformat in proprietate privata. Nu am judecat dosarul nici pe protocoale, nici pe intelegeri, nici pe culoare, am judecat in sala. N-a venit nimeni niciodata la mine de nicaieri, de 40 de ani".Judecatorul s-a suparat ca, dupa mai multi ani de judecata, consilierul a venit nepregatit in sala. "Adevarul este ca voiam sa cerem un termen", a spus consilierul. Motivul ar fi ca ar trebui sa aiba o discutie cu conducerea Universitatii, privind eventualele consecinte daca s-ar anula titlul de proprietate si daca terenurile ar reintra in posesia unitatii de invatamant.O alta problema: USAMV este asociata in cadrul a doua firme care sunt parti responsabile civilmente in acest dosar, una din acestea fiind Baneasa Residential.Va vedeti in continuare administratori ai terenului?Absolut nu. Terenul a intrat in circuitul civil.Avocatii au pledat pentru amanarea dosarului, pentru ca partile civile sa depuna in concret valoarea prejudiciiilor pe care le solicita. Acelasi lucru l-a solicitat si DNA, care a cerut ca valoarea pretentiilor sa fie precizata in detaliu. Procesul a fost amanat pana pe 17 iulie.Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv, in 2 august, la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita in dosarul "Ferma Baneasa", vizand fapte legate de tranzactionarea la un pret subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV) Bucuresti, prin care s-au produs prejudicii de peste 335 de milioane de lei statului si aproape 620 de milioane de lei USAMV. Intrucat nu s-a prezentat la Politie si nici nu a fost gasit de anchetatori pentru executarea pedepsei, Popoviciu a fost dat in urmarire internationala.El a fost retinut la Londra in 14 august, dupa ce s-a prezentat impreuna cu un avocat la Politia londoneza, care l-a citat la adresa furnizata de catre politistii romani, dupa ce acestia il localizasera pe omul de afaceri.Ulterior, a fost pus in libertate in schimbul unei cautiuni de 200.000 de lire sterline, fiind obligat sa poarte o bratara electronica de supraveghere. De asemenea, este obligat sa se prezinte 3 zile pe saptamana la sectia de politie din Londra.