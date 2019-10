Procesul procurorului lui Dan Voiculescu: Inalta Curte intreaba CJUE daca sa respecte deciziile CCR

Alte sesizari ale CJUE

Decizia a fost luata, in majoritate, in procesul fostului procuror DNA Emilian Eva. Pana la primirea unui raspuns de la CJUE, procesul lui Emilian Eva se suspenda.Instanta a decis sa trimita trei intrebari preliminare la CJUE. Inalta Curte doreste sa afle daca deciziile Curtii Constitutionale, care este un organ exterior puterii judecatoresti, privind modalitatea de compunere a completurilor de judecata ar trebui aplicate atunci cand sunt anulate hotarari in dosarele de fraude cu fonduri europene."Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii trebuie interpretata in sensul ca permite instantei nationale sa inlature aplicarea unei decizii a instantei de contencios constitutional, pronuntata intr-o sesizare vizand un conflict constitutional, obligatorie in dreptul national?," este cea de-a treia intrebare.Intreaga minuta poate fi accesata pe site-ul inaltei Curti. Sesizari asemanatoare au fost trimise la CJUE si in dosarele in care sunt judecati fostul ministru al Energiei Constantin Nita si fostul ministru al Finantelor Darius Valcov.Intr-un caz similar, al fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, Inalta Curte a sesizat CJUE cu deciziile CCR in cazul completurilor de 5 judecatori. In toate aceste dosare, procesele au fost suspendate.Emilian Eva a devenit cunoscut dupa ce a instrumentat dosarul privatizarii ICA, in care Dan Voiculescu a fost condamnat la zece ani de inchisoare.In octombrie 2017, Emilian Eva a fost condamnat in prima instanta la 2 ani si 11 luni de inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia.