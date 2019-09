Procurorii cer 25 de ani de inchisoare pentru ofiterii de Securitate din dosarul Ursu: Nimeni nu poate fi pedepsit pentru gandurile lui

Cine a dat ordinul ca disidentul sa fie ucis?

Solicitarea a fost facuta in dosarul in care cei doi sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii, acuzatii legate de ancheta care a dus la decesul in arest al disidentului Gheorghe Ursu."Se impune condamnarea acestora pentru infractiunile pentru care sunt judecati. Pedeapsa maxima pentru aceste infractiuni este detentiunea pe viata, dar avand in vedere ca legea prevede ca in cazul persoanelor care au peste 60 de ani, pedeapsa cu inchisoarea pe viata se inlocuieste cu cea de 25 de ani, solicitam aplicarea pedepsei de 25 de ani.In acet caz au fost periclitate valorile fundamentale ale omului. Nimeni nu poate fi pedepsit pentru gandurile lui", a cerut procurorul de sedinta.Magistratul a explicat ca, in acest caz, au fost incalcate valori esentiale prevazute de legile nationale si internationale.", a mai solicitat procurorul.Procesul continua in acest moment la Curtea de Apel Bucuresti cu pledoariile avocatilor familiei Ursu, avocatilor inculpatilor si ultimul cuvant.Potrivit acuzarii, incercand sa evite un caz de persecutie politica, Securitatea i-ar fi inscenat lui Gheorghe Ursu un caz de drept comun, de detinere de valuta, pentru posesia a 17 dolari. Pentru acest lucru, inginerul a fost arestat pe 21 septembrie 1985 si inchis intr-o celula cu doi detinuti care aveau ordin sa-l sicaneze.Presiunile acestora culminau cu batai dure. Inginerul a murit pe 17 noiembrie 1985, in arestul Militiei Bucuresti. Militienii implicati in ancheta si colegii de celula ai lui Gheorghe Ursu au fost condamnati de-a lungul vremii pentru uciderea disidentului.Niciun ofiter din cadrul Departamentului de Securitate al Statului nu a raspuns penal pana in prezent pentru uciderea disidentului.Asta este intrebarea la care judecatorul Mihaela Nita trebuie sa raspunda la finalul acestui proces cu o miza istorica: