Procurorii cer arestarea preventiva a lui Mario Iorgulescu: Acum e acuzat de omor

Cercetat initial pentru ucidere din culpa

Transportat in Italia

Acuzatiile procurorilor

Ziare.

com

Tribunalul Bucuresti a decis luni sa amane, pentru 3 martie, judecarea cererii procurorilor.Mario Iorgulescu este fiul lui Gino Iorgulescu, seful Ligii Profesioniste de Fotbal.Potrivit datelor din ancheta, in seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu avea o alcoolemie de 1,96 g/l si se afla sub influenta cocainei cand s-a urcat la volanul unui Aston Martin, masina care este dotata cu un motor ce dezvolta 700 de cai putere. Tanarul a intrat pe contransens intr-un autoturism care mergea cu o viteza redusa, soferul acestuia murind pe loc.," acuza procurorii, intr-un comunicat de presa remis luniTotul incepe la data de 19 septembrie 2019, cand procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul Iorgulescu Gino-Mario sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.In aceeasi zi, organele de urmarire penala s-au deplasat la Spitalul Universitar de Urgenta Elias Bucuresti, Sectia ATI, unde suspectul era internat din 8 septembrie, pentru aducerea la cunostinta a calitatii procesuale si a acuzatiilor, insa, data fiind starea de sanatate critica a persoanei in cauza, aceasta activitate nu a putut fi realizata, medicii responsabili de tratarea pacientului apreciind ca nu era oportuna."La data de 23 septembrie 2019, suspectul fost externat pentru a fi transportat la o clinica de terapie intensiva din Italia, unde a ramas internat pana la data de 07.10.2019, cand a fost externat si preluat de un institut de reabilitare psihiatrica din Italia.Ulterior, la data de 31.10.2019, a fost internat la o alta clinica din Italia, unde se afla si in prezent," relateaza procurorii.In continuarea demersurilor de audiere a tanarului si, implicit, de aducere la cunostinta a acuzatiilor, pe 2 octombrie 2019 a fost emis un ordin european de ancheta in acest sens, activitatea dispusa de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti fiind finalizata de autoritatile judiciare italiene pe 23 octombrie 2019.Prin ordonanta din data de 20 decembrie 2019 a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva lui Gino Mario Iorgulescu pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, "Ulterior, prin ordonanta din 23 ianuarie 2020, procurorii au schimbat incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina lui Iorgulescu din infractiunile de ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, in infractiunile de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante "."In ordonanta din data de 23 ianuarie 2020 s-a retinut ca in cauza exista probe care contureaza urmatoarea situatie de fapt:La data de 8 septembrie 2019, avand o alcoolemie de 1,96 g/l si fiind sub influenta cocainei, intentionand sa se deplaseze din satul Gulia, comuna Tartasesti, spre un club din Parcul Herastrau, Iorgulescu a condus o masina Aston Martin cu o viteza ce depasea cu mult viteza legala de 50 km/h in localitate, pe fondul unei crize de gelozie si intr-o stare de furie, patrunzand pe culoarea rosie a semaforului cu viteza de 145 km/h in intersectia dintre Sos. Chitilei si str. Teodor Neagoe, accelerand pana la 162 de km/h in momentul in care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteza redusa pe banda I, urcand vehiculul cu partea stanga pe un scuar, apasand la maximum pedala de acceleratie la un vehicul echipat cu un motor ce dezvolta 700 de cai putere, patrunzand pe contrasens si, la ora 03:02:39,, cu autoturismul marca Audi, condus de victima V.D.-A., care a decedat pe loc. Toate acestea in conditiile in care, din momentul in care a patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, inculpatul nu a actionat frana, iar in momentul coliziunii pedala de acceleratie era apasata la maximum.," acuza procurorii.Anchetatorii precizeaza ca pe 17 februarie 2020 a fost sesizat Tribunalul Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva a inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante.I.S.