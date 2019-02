Procurorii din CSM cer convocarea adunarilor generale din parchete in cazul ordonantei lui Toader

"Nu am avut cunostinta"

Decizia vine dupa ce procurorul general, DNA si DIICOT au criticat dur ordonanta promovata de Tudorel Toader."Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat convocarea adunarilor generale ale procurorilor in vederea formularii unui punct de vedere referitor la modificarile Legilor nr.303/2004, nr.304/2004 si nr.317/2004, aduse prin O.U.G. adoptata in sedinta de guvern din data de 19.02.2019, modificari care privesc activitatea Ministerului Public", este decizia luata astazi de Sectia pentru procurori din CSM.De altfel, procurorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au transmis marti, dupa ce Guvernul a adoptat OUG pe legile justitiei, ca nu au avut cunostinta despre modificarile propuse si au aflat despre ele in cursul zilei de luni, cand documentul a sosit pentru avizare."Atragem atentia ca modificarea dispozitiilor legale care permiteau delegarea in toate functiile pentru care numirea se face de Presedintele Romaniei este de natura sa afecteze grav activitatea parchetelor in contextul in care institutia delegarii este menita a genera tocmai solutii rapide in situatii de urgenta provocate de o vacantare intempestiva a unui post de conducere", au aratau procurorii.