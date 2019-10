Procurorii evita sa lucreze la SS: Un singur candidat, de 64 de ani, s-a inscris la concursul pentru ocuparea a 7 posturi

Ziare.

com

Concursul vizeaza ocuparea a 7 posturi in aceasta structura de parchet, a carei infiintare a fost criticata repetat in rapoartele MCV si in recomandarile Comisiei de la Venetia si GRECO.Potrivit surselor citate, termenul de depune a candidaturii era 28 octombrie, iar concursul este organizat in perioada 15 octombrie 2019 - 20 decembrie 2019.," au explicat surse judiciare pentru- Sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani;- Sa aiba cel putin grad de parchet de pe langa curte de apel (gradele in magistratura sunt: judecatorie, tribunal, curte de apel si Parchet General - nr,ed.);- Sa aiba o vechime efectiva de cel putin 18 ani in functia de procuror;- Sa aiba o buna pregatire profesionala;- Sa aiba o conduita morala ireprosabila.- Un interviu;- O evaluare a activitatii in ultimii 5 ani;- O evaluare a unor acte profesionale intocmite de candidati din ultimii 3 ani de activitate.Mai multe detalii despre acest concurs, puteti regasi pe site-ul CSM. I.S.