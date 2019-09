Procurorii forteaza condamnarea pentru 23 de persoane acuzate de furt de motorina, achitate dupa ce judecatorii au exclus interceptarile si filajele "Doi si-un sfert"

Interviurile judecatorului

Procurorii Curtii de Apel Cluj sustin ca cei doi judecatori care au dat decizia definitiva, Adina Lupea si Vasile Goja de la Curtea de Apel Cluj, nu au fost impartiali in momentul in care au pronuntat sentinta.Acest lucru ar reiesi din modul in care au interpretat mai multe decizii ale Curtii Constitutionale si conduita pe care au avut-o in timpul procesului, in cazul unor documente clasificate.In plus, cei doi magistrati ar fi comis o serie de greseli grave de judecata care au condus in final la pronuntarea unei sentinte de achitare "."Concret, cei doi magistrati au anulat, in baza mai multor decizii CCR, toate interceptarile telefonice si filajele realizate in timpul anchetei de Directia Generala de Protectie Interna (DGPI), serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne, cunoscut ca "Doi si-un sfert."," motivau judecatorii achitarea.Dupa cum am aratat, contestatia in anulare a fost depusa la Curtea de Apel Cluj pe 8 august. Procurorii cer desfiintarea sentintei de achitare, rejudecarea procesului si condamnari pentru cele 23 de persoane."In cazul de fata, completul de judecata care a pronuntat solutia a judecat cauza in stare de lipsa de impartialitate," se arata in documentul studiat de reporterulMai multe interviuri acordate de Adina Lupea publicatiei "Lumea Justitiei", apropiata de postul Antena 3, au fost atasate contestatiei in anulare. Din ele ar reiesi pozitia judecatorului in anumite chestiuni legate de interceptarile facute de serviciile secrete sau parerile despre procurori.," afirma intr-un interviu Adina Lupea.La intrebarea: "", judecatorul a raspuns: "...."Intr-un alt interviu, Lupea critica o decizie a CSM prin care se reglementa accesul magistratilor la informatiile clasificate: ".""Toate aceste afirmatii dovedesc ca doamna judecator Adina Daria Lupea are puternice convingeri personale legate de modul de administrare si de interpretare a probelor reprezentand informatii clasificate aflate in cauzele pe care le judeca, mai mult, a afirmat ca toti judecatorii Sectiei Penale a Curtii de Apel Cluj ar fi avut o astfel de conduita.," se arata in contestatia in anulare.In cazul celor 23 de persoane acuzate ca au furat mii de litri de motorina din locomotivele CFR, DGPI a transmis mai multe documente clasificate secret. O parte au fost declasificate, dar in cazul a 7 astfel de acte, DGPI () a refuzat declasificarea.Documentele au fost tinute la cabinetul presedintelui Curtii de Apel Cluj, potrivit procedurii, in astfel de cazuri, iar judecatorii le puteau consulta. Procurorii au insistat timp de mai multe termene ca Adina Lupea si Vasile Goja sa studieze documentele. Pentru acest lucru cei doi trebuiau sa semneze un angajament de a pastra confidentialitatea.Dar cei doi magistrati refuza studiul acestor documente si in prima faza de abtin de la judecare, pe motiv ca "." Cererea de abtinere este respinsa, considerandu-se ca pronuntarea pe aspecte de procedura nu echivaleaza cu motiv de abtinere.In aceasta situatie, procurorii cer recuzarea judecatorilor Adina Lupea si Vasile Goja din acest dosar, dupa ce acestia au declarat ca sunt in imposibilitatea de a da o solutie obiectiva in cauza, afirmatii care ar echivala cu o antepronuntare. Si recuzarea este respinsa.Decizia definitiva de achitare a fost data pe 6 iunie 2019, iar potrivit acesteia unul dintre motivele de anulare a interceptarilor telefonice a fost tocmai imposibilitatea efectiva de lecturare a documentelor clasificate.Procurorii sunt nemultumiti si de faptul ca cei doi judecatori au exclus din dosar interceptarile si filajele realizate de ofiterii DGPI, cunoscuta ca "Doi si-un sfert."Ei arata ca CCR, in decizia in care a scos serviciile secrete din anchetele penale, a declarat neconstitutionala sintagma "ori alte organe specializate ale statului." Totusi, Curtea a stabilit ca mandatele de supraveghere tehnica pot fi puse in executare de procuror si de catre lucratori specializati din cadrul Politiei, in conditiile in care acestia detin avizul de ofiter de politie judiciara.Din aceasta ar reiesi ca ofiterii DGPI pot face interceptari si filaje. In sprijinul acestei idei a venit si Inalta Curte, care intr-un caz de dezlegare a unor chestiuni de drept a spus ca ofiterii DGPI sunt "lucratori specializati din cadrul Politiei."In acest sens este si un act al DGPI transmis Inaltei Curti, care arata ca lucratorii acestui departament sunt lucratori specialziati in efectuarea activitatilor de punere in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica si au statutul profesional de politisti.," spun procurorii."Acest aspect, coroborat cu o serie de afirmatii publice facute de catre unul dintre membrii completului anterior pronuntarii solutiei in prezenta cauza, afirmatii ce exprimau o opinie personala a judecatorului legata de protocolul incheiat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii, in sensul nelegalitatii acestuia, duc la concluzia faptului ca, in forul interior, judecatorul avea deja formata o opinie cu privire la acest aspect al cauzei dedusa judecatii, ceea ce reprezinta un argument in plus al faptului ca, in urma aplicarii demersului subiectiv, instanta de apel nu apare ca una partiala," se mai arata in contestatia in anulare.