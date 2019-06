Procurorul Bogdan Pirlog, care sustine desfiintarea Sectiei Speciale, poate candida la sefia acestei structuri

Propunere inedita

Pirlog fusese repins initial si exclus din concurs, deoarece nu ar fi avut vechimea necesara, de 18 ani, dar a contestat aceasta decizie in plenul CSM. El a aratat ca indeplineste criteriile de vechime daca se adunat si perioada in care a urmat cursurile la Institutul National al Magistraturii.In plenul CSM au fost 11 voturi pentru admiterea contestatiei si 4 voturi pentru respingere.Bogdan Pirlog propunea in proiectul sau de management sistarea imediata a activitatii Sectiei Speciale, ca urmare a constituirii nelegale a acesteia, dar si anchetarea procurorilor din aceasta structura care ar fi facut abuzuri in timpul anchetelor.In acest moment, in cursa pentru sefia Sectiei Speciale sunt inscrisi magistratii Bogdan Pirlog,si Sorin Eugen Iasinovschi.Postul a fost eliberat dupa ce fostul sef al Sectiei Speciale,, si-a dat demisia, deoarece urmeaza sa ocupe functia de judecator la CCR, fiind propulsat aici de PSD.