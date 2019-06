Procurorul care a deschis ancheta 10 august contesta la CSM functionarea SS: Avem o unitate care functioneaza nelegal

Critica la foc automat

In plus, magistratul sustine ca SIIJ functioneaza nelegal in acest moment.Bogdan Pirlog a fost audiat astazi prin videoconferinta de trei judecatori: Lia Savonea (presedinte CSM), Simona Marcu si Nicoleta Tint. Sectia pentru procurori din CSM nu a desemnat un reprezentant in aceasta comisie.In proiectul sau de candidatura pentru aceasta functie, Pirlog sustine nici mai mult nici mai putin decat ca infiintarea acestei structuri de parchet incalca mai multe prevederi din Constitutie."S-a facut confuzie intre constituirea si functionarea acestei comisii", explica Pirlog. Acesta a fost audiat prin video-conferinta.Magistratul a critica astazi modul in care a functionat SIIJ in ultima perioada, modul in care sefii acestei structuri au comunicat cu presa si declaratiile facute in singura conferinta de presa."Avem o unitate care functioneaza nelegal. Lucratorii de politie, delegati de procurori, efectueaza anchete in mod nelegal", insista Pirlog.Savonea si Pirlog au avut un schimb de replici in timpul interviului, atunci cand ea a vrut sa discute despre proiectul managerial, iar magistratul insista pe nelegalitatea SIIJ.Nu avem ce sa va intrebam daca dumneavoastra nu dezvoltati in plus niciun element.Putem sa discutam aspecte privind nelegalitatea acestei sectii.Aceste aspecte exced atributiilor Comisiei.Comisia putea sa nu organizeze aceste selectii.Activitatea Comisiei se incheie in acest moment.In acest moment, in cursa pentru sefia Sectiei Speciale sunt inscrisi magistratii Bogdan Pirlog, Adina Florea si Sorin Eugen Iasinovschi.Postul a fost eliberat dupa ce fostul sef al Sectiei Speciale, Gheorghe Stan (foto stanga), si-a dat demisia, deoarece urmeaza sa ocupe functia de judecator la CCR, fiind propulsat aici de PSD.