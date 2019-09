Procurorul care a deschis ancheta in cazul 10 august contesta numirea Adinei Florea la sefia SS: A castigat pe criterii straine interesului justitiei

Proiect inedit

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii discuta marti, la ora 14:30, validarea rezultatelor concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-sef al SS. Este pentru a cincea oara cand se incearca sa se ia o decizie in acest caz, dupa ce precedentele patru sedinte au fost boicotate de mai multi membri CSM.Solicitarea lui Pirlog urmeaza sa fie pusa in discutie in sedinta de marti a CSM. Magistratul sustine ca membrii Comisiei de concurs l-au defavorizat si ii acuza de lipsa de impartialitate si rea-credinta."Intreaga procedura a fost neserioasa, partinitoare, candidatul care a fost declarat castigator () a fost decis anterior, dupa criterii straine interesului justitiei", acuza Pirlog.Bogdan Pirlog a fost unul dintre procurorii care au candidat la aceasta functie. El a venit la acest concurs cu un proiect inedit in care pleda pentru sistarea imediata a activitatii sectiei si cercetarea procurorilor care l-au anchetat pe Frans Timmermans.Magistratul facea trimitere la recomandarile si rapoartele emise de Comisia de la Venetia, Comisia Europeana sau Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO), institutii care au criticat infiintarea acestei structuri si au cerut autoritatilor de la Bucuresti sa reconsidere decizia.In prezent, Pirlog este prim-procuror militar adjunct la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti.Potrivit lui Bogdan Pirlog, inaintea interviului, el i-a recuzat pe cei trei membri ai comisiei de interviu: Lia Savonea (presedinte CSM), Simona Marcu si Nicoleta Tant.Procurorul sustine ca intre el si acesti 3 membri CSM ar exista o stare antagonica. Asta dupa ce in calitate de lider sau reprezentant a doua asociatii de magistrati, "Initiativa pentru justitie" si "Forumul Judecatorilor", a facut mai multe demersuri publice in care atragea atentia asupra activitatii Liei Savonea si a unor judecatori apropiati acesteia "in distrugerea sistemului judiciar".De altfel, Pirlog cere ca in votul de marti mai multi membri CSM sa se abtina de la vot in cazul numirii unui sef la SS: Lia Savonea, Simona Marcu, Nicoleta Tant, Gabriela Baltag, Evelina Oprina si Mariana Ghena. Este vorba de judecatori apropiati sefei CSM.Pirlog reclama ca in ziua in care a avut loc interviul pentru functia de sef al SS se afla in concediu in Spania, iar din acest motiv a facut o solicitare prin care a cerut sa fie intervievat prin videoconferinta.Potrivit programarii de pe site-ul CSM, proba fusese programata la ora 11:00, dar Pirlog sustine ca a fost contactat telefonic abia la 13:45, "solicitandu-mi-se sa incepem proba imediat"."La momentul sustinerii asa-zisului interviu ma aflam, impreuna cu familia, in vizita la acvariul din Barcelona, intrucat, din punctul meu de vedere nu aveam absolut niciun indiciu sa cred ca urmeaza sa fiu intervievat.", explica Pirlog, in solicitarea transmisa la CSM.El apreciaza ca modul de sustinere a probei in cazul sau denota lipsa de impartialitate si reaua-credinta a membrilor Comisiei "care nu au avut niciodata intentia de a proceda la o evaluare obiectiva a subsemnatului, ci doar au incercat sa creeze o aparenta de indeplinire a obligatiei de impartialitate in incercarea de a-si preconstitui aparari in vazul unui eventual proces".Bogdan Pirlog mai atrage atentia ca Sectia pentru procurori din CSM nu si-a desemnat un reprezentant in Comisia de concurs, iar din acest motiv decizia este lovita de nulitate absoluta.In plus, ceilalti doi contracandidati ai sai, Adina Florea si Eugen Iasinovschi, au fost lasati sa citeasca de pe materialele pregatite, iar in cazul Adinei Florea "prestatia a constat aproape exlusiv in citirea unor intrebari la carea avea acces".", acuza Pirlog.In cazul notei primite de acesta, Pirlog explica ca nu face decat sa-i intareasca convingerea ca membrii Comisiei prezinta fata de acesta "sentimente de ostilitate care ii imping sa actioneze necontrolat si imatur."Comisia a acordat cel mai mare punctaj Adinei Florea (9,86), pe locul al doilea s-a clasat Sorin Eugen Iasinovschi (8,85), iar Bogdan Pirlog (3,25) a fost pe locul al treilea. Rezultatele sunt definitive si nu pot fi contestate.