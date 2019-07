Procurorul general, despre Sectia Speciala: Este foarte dificil sa sustii o asemenea structura, daca se retrag peste noapte apeluri

Ziare.

com

"Aceste intalniri cu reprezentantii Comisiei Europene sunt un fapt obisnuit, vin periodic. Ii informam cu privire la progresele sau regresele in activitatea judiciara si facem un schimb de impresii. Astazi, sincer, mai mult despre o stagnare (in ceea ce priveste stadiul in care se afla Romania - n.red.), pentru ca nu s-a intamplat nimic spectaculos.Cu privire la Sectia Speciala, ca sa nu evit intrebarea, este foarte dificil sa sustii o asemenea structura, in conditiile retragerii peste noapte a unor apeluri. Asta a fost unul din punctele de discutie, altele sunt strict de legislatia romaneasca, competenta", a declarat Bogdan Licu, in urma intrevederii cu delegatia MCV.Procurorul general a declarat ca este surprins de deciziile de retragere a apelurilor de catre Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, afirmand ca aceste decizii nu fac bine imaginii Sectiei, dar nici imaginii justitiei si a Ministerului Public."Nu am avut discutie aplicata pe astfel de decizii (daca a discutat cu noua conducere despre deciziile de retragere a apelurilor in dosare - n.red.) . Dansii stiu punctul de vedere al meu pe care l-am exprimat public.Eu sper sa nu mai avem asemenea surprize, pentru ca, din pacate, eu am reactionat la retragerea apelurilor. Inalta Curte, un complet de 3 si ulterior un complet de 5 (judecatori - n.r.) au statuat ca pot retrage aceste apeluri. Statuand acest lucru, singurul lucru care mi-a ramas de facut a fost acela de a ataca la CCR prevederile Ordonantei 7", a mai precizat Bogdan Licu. Delegatia MCV a avut marti discutii si cu ministrul Justitiei Ana Birchall , presedintele CSM, Lia Savonea, si vicepresedintele Nicolae Solomon. Delegatia efectueaza o vizita in Romania pentru a evalua situatia justitiei din tara noastra.