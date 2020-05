Procurorul general: Hotararea CEDO reafirma dreptul procurorilor de a-si exprima in mod liber opinia

Victoria lui Kovesi

Intr-un comunicat de presa remis marti, Scutea arata ca hotararea CEDO confirma luarile de pozitie anterioare exprimate la nivelul Ministerului Public, in sensul ca procedura ad-hoc de revocare initiata impotriva procurorilor care indeplinesc functii de conducere la varful ierarhiei Parchetelor nu este conforma legilor de organizare judiciara, iar prin modul de desfasurare aceasta este de natura sa aduca atingere statutului de independenta, precum si garantiilor fundamentale, in principal dreptului la aparare.De asemenea, spune Gabriela Scutea, hotararea CEDO reafirma dreptul procurorilor de a-si exprima in mod liber opinia in contextul dezbaterilor publice care trebuie sa caracterizeze intr-un stat de drept procesul de adoptare ori de modificare a cadrului normativ care le reglementeaza statutul, precum si a celui de amendare a legislatiei penale.In opinia procurorului general, astfel de luari de pozitie publice nu pot, sub nicio forma, constitui pretext pentru initierea unor proceduri ce urmaresc revocarea din functie.Pe de alta parte, Scutea considera ca decizia CEDO in cazul Kovesi creeaza premisele regandirii procedurilor de revocare din functie a procurorilor cu functii de conducere."Hotararea CEDO creeaza premisele regandirii procedurilor de revocare din functie a procurorilor, in lumina recomandarilor formulate de organismele europene cu expertiza, prin intarirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii ca garant al independentei justitiei si for reprezentativ pentru sistemul judiciar. Numai dialogul in cadrul interinstitutional poate conduce la generarea mecanismelor legale unanim acceptate, prin care sa se asigure ca membrii autoritatii judecatoresti se bucura de protectie impotriva arbitrariului, iar exercitiul acestui drept este efectiv. Intarind considerentele retinute de CEDO, absenta controlului judiciar asupra deciziei politice de revocare din functie nu este in interesul functionarii statului in general, in context constitutional, si nici in beneficiul cetatenilor", sustine ea.Potrivit procurorului general, asumarea si exercitarea cu buna-credinta si in conditii de loialitate, in spiritul Constitutiei, a atributiilor conferite de lege trebuie sa caracterizeze climatul public, iar celelalte puteri ale statului trebuie sa actioneze in vederea apararii independentei justitiei. Laura Codruta Kovesi a castigat marti, la CEDO , procesul prin care a contestat decizia de revocare din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).Potrivit CEDO, Romania a incalcat drepturile sefei DNA, prin revocarea acesteia din functie inainte de incheierea mandatului.In decizie se arata ca Laura Codruta Kovesi nu a avut niciun mijloc de a ataca in justitie revocarea sa, deoarece o astfel de procedura nu ar fi permis examinarea decat a formei decretului prezidential si nu a revendicarilor sale de fond, conform carora ea a fost revocata pentru ca a criticat reforma legislativa in materie de coruptie.Totodata, Curtea a stabilit ca dreptul la libertatea de expresie al fostului procuror-sef al DNA a fost incalcat pe motiv ca ea a fost revocata din cauza criticilor pe care le-a facut in exercitarea functiilor sale pe un subiect de interes public.