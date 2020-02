Propunerile lui Predoiu la sefia sectiilor de ancheta: Procurorii care i-au trimis in judecata pe tortionarii comunisti si pe Ion Iliescu

Anchete grele

L-a trimis in judecata pe Ion Iliescu

A respins la DNA procurori "veterani"

In mod suprinzator, ministrul i-a propus pe functii pe singurii candidati la functiile de prim adjunct si adjunct al procurorului general, Bogdan Licu si Maria Magdalena Militaru.Bogdan Licu s-a remarcat anul trecut prin incercarile neizbutite de a bloca plecarea din tara a Sorinei, fata adoptata din Baia de Arama. El a renuntat la titlul de doctor, dupa ce mass-media a dezvaluit ca ar fi plagiat o parte din lucrare.Pe de alta parte, Maria Magdalena Militaru este cunoscuta ca fiind procurorul care l-a trimis in judecata pe politistul Cristian Cioaca in dosarul "Elodia", unul dintre putinele cazuri in care o persoana a fost trimisa in judecata in lipsa cadravrului.La sefia Sectiei de Urmarire Penela si Criminalistica din PG, Predoiu a preferat-o pe Adriana Denisa Cristodor, procuror cu experiente in anchete, desi pe acest post candida actualul sef al acestei structuri, Romulus Varga.Cristodor este cunoscuta ca fiind unul dintre cei mai perfomanti procurori de ancheta din Parchetul General. Ea s-a remarcat mai ales prin anchetele prin care au fost trimisi in judecata tortionarii comunisti Alexandru Visinescu si Ioan Ficior.Denisa Cristodor este procuroarea care a investigat mai multe cazuri de coruptie universitara: al prodecanului Facultatii Finante-Banci din ASE, Iuliu-Cosmin Serbanescu, al directorului administrativ al UMF Bucuresti, Dan Pahoni, al coruptiei de la Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita, de la Universitatea "Vasile Goldis" din Arad, sau cel al profesorilor de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Craiova.Predoiu il propune la sefia Sectiei parchetelor militare a PICCJ pe colonelul magistrat Catalin Ranco Pitu.Procurorul este cel care a instrumentat ancheta in cazul "Revolutiei" si i-a trimis in judecata pe Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si fostul sef al Aviatiei Militare Iosif Rus.Pe de alta parte, Catalin Predoiu nu a facut propuneri pentru functiile de sefi a celor doua sectii importante din DNA, de combatare a infractiunilor de coruptie si de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, pentru care au candidat procurorii Constantin Claudiu Dumitrescu si Silviu Paul Dumitriu.Doi procurori celebri care au facut anchete grele la DNA. Dumitrescu s-a remarcat prin dosarele are i-au vizat pe sotul si fiul lui Hildegard Puwak, fost ministru PSD al Fondurilor Europene, medicul Serban Bradisteanu, Traian Remes (Caltabosul), Gigi Becali (Valiza) etc.Dumitriu a facut rechizitorii in cazurile lui Relu Fenchiu (Transformatorul), miliardarul Ioan Nicoale (Mita la PSD), cazul de santaj al fostului deputat PDL, Dan Pasat sau al fostului senator Marius Ovidiu Mihaila.