Protest la Tribunalul Prahova: Sedintele de judecata vor fi suspendate zilnic, timp de o ora

Ziare.

com

Adunarea Generala a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Prahova, care stabilise suspendarea sedintelor de judecata, incepand cu 20 decembrie, ca protest fata de unele propuneri legislative pe care magistratii le considera de natura a afecta independenta justitiei, a decis, marti, reluarea sedintelor de judecata, anunta Tribunalul Prahova, printr-un comunicat de presa."Prin Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Prahova din data de 07.01.2020, s-a stabilit modificarea formei de protest adoptate la data de 19.12.2019, in sensul reluarii activitatii de judecata, cu suspendarea zilnica a sedintelor de judecata pe durata unei ore. Masura decisa prin aceasta hotarare va fi reevaluata in functie de respectarea climatului de independenta necesar infapturirii actului de justitie in conditii optime si in beneficiul cetatenilor", se arata in comunicatul Tribunalului Prahova.Magistratii acestei instante au decis, in 19 decembrie 2019, suspendarea activitati de judecata, cu exceptia cazurilor urgente, protestul fiind declansat ca urmare a "propunerilor legislative de natura sa afecteze independenta sistemului de justitie si pentru eliminarea imixtiunilor politice".La declansarea protestului, judecatorii prahoveni nu au precizat, concret, care sunt propunerile legislative care le-au provocat nemultumirea si nici in ce au constat imixtiunile politice pe care le acuza.