Raportul Ministerului Public: A scazut numarul investigatiilor de coruptie in anul 2019, dosarele de abuz in serviciu s-au injumatatit

Sursa: Ministerul Public

"Deciziile CCR au afectat procesele"

Vorbim de dosare in care au fost investigate fapte de luare si dare de mita, trafic si cumparare de influenta, sau infractiuni prevazute de Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Raportul Ministerului Public dezvaluie ca in 2019 au fost trimise in judecata 813 astfel de rechizitorii, din care 382 au fost realizate de DNA. In 2018, au ajuns in instanta 942 de rechizitorii de coruptie, din care 326 au fost realizate de DNA.Situatia este negativa in cazul anchetelor de abuz in serviciu finalziate in 2019, doar 75 de dosare. O scadere de 42% fata de anul 2018, cand fusesera inregistrate un numar de 130 de rechizitorii.Potrivit concluziilor raportului Ministerului Public, situatia dosarelor de coruptie in instanta este delicata, dupa ce Curtea Constitutionala a dat mai multe decizii care au scos din anchete probele stranse cu ajutorul serviciilor secrete.Analiza acestora evidentiaza ca investigatiile procurorilor au fost centrate pe domeniile prioritare de actiune stabilite prin strategiile regionale de combatere a coruptiei, in conditiile in care in anul 2018 a fost initiat un proces de actualizare a acestora.," concluzioneaza documentul citat.Una din cele mai vizate activitati este cea a achizitiilor publice, caz in care investigatiile penale au avut ca obiect fapte de coruptie propriu-zisa ori de abuz in serviciu in legatura cu atribuirea si executarea contractelor de achizitii publice.Alta zona vulnerabila o reprezinta cea de constatare a contraventiilor de catre organele abilitate. Calitatea persoanelor trimise in judecata in cauze de mare si mica coruptie este in general aceeasi cu ultimii ani.," conchide raportul Ministerului Public.