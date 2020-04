Raportul Ministerului Public prezinta un bilant modest pentru Sectia Speciala in 2019: 2 rechizitorii si 415 clasari

Cele doua rechizitorii

273 de anchete de abuz in serviciu, clasate

Datele apar in Raportul de activitate al Ministerului Public pentru anul 2019. Documentul a fost aprobat de Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in sedinta din data de 12 martie 2020 si a fost transmis in termenul legal catre Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul Justitiei. Adunarea va fi convocata dupa incetarea starii de urgenta, potrivit Ministerului Public.Conform documentului citat, in anul 2019, activitatea de urmarire penala in cadrul SIIJ a fost desfasurata, in medie, de 6 procurori care au avut de solutionat 4.154 de dosare penale.Dintre acestea, 2.868 dosare au fost inregistrate in anul 2019, iar 1.286 preluate in/ramase din anul 2018. Dosarele au fost constituite ca urmare a sesizarilor formulate de persoane fizice/juridice private sau de institutii publice, in categoria acestora fiind un numar de 2.052 cauze, arata Raportul Ministerului Public. Dupa cum aratam, SIIJ a solutionat in 2019 un numar de 417 dosare, dintre care in 2 cauze, privind 3 inculpati, s-a dispus trimiterea in judecata.- Unul din cele doua rechizitorii este cel in care au fost trimisi in judecata fostii procurori DNA, Mircea Negulescu si Lucian Onea.- Cel de-al doilea dosar trimis instantei este al unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia, Mihai Laurentiu Vasilescu, acuzat de abuz in serviciu dupa ce i-a amendat pe politistii care l-au oprit in trafic si au refuzat sa il lase sa plece, desi le-a spus ca lucreaza in Procuratura.Conform Raportului, s-au dispus solutii de clasare intr-un numar de 415 cauze. Cele mai multe dosare sunt de abuz in serviciu, luare de mita, cercetare abuziva si constituirea unui grup infractional organizat.Situatia acestora pe principalele categorii de infractiuni prezentandu-se astfel:2 - dare de mita;3 - cumparare de influenta;6 - represiune nedreapta; 1 - tortura; 1 - santaj; 1 - hartuire; 6 - favorizarea faptuitorului; 1 - marturie mincinoasa;2 - loviri sau alte violente; 4 - vatamare corporala din culpa; 2 - conflictul de interese; 1 - delapidare; 1 - neglijenta in serviciu; 1 - fals material in inscrisuri oficiale; 7 - fals intelectual; 2 - fals sub semnatura privata; 1 - fals informatic; 1 - falsul in declaratii; 1 - influentarea declaratiilor; 2 - sustragerea sau distrugerea de probe sau inscrisuri; 3 - nerespectarea hotararilor judecatoresti; compromiterea intereselor justitiei; 1 - divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice; 1 - acces ilegal la un sistem informatic; 1 - falsificare documente si evidente electorale; 1 - falsificare de monede; 2 - inselaciune; 1 - distrugere; 2 - nerespectarea regimului armelor si munitiilor; 1 - refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice; 1 - conducerea a unui vehicul fara permis de conducere; 1 - evaziune fiscala.La finalul anului 2019, la SIIJ au ramas de solutionat 3.652 de cauze. Raportul puncteaza ca procurori SIIJ au audiat 839 de persoane, dintre acestea 16 in calitate suspecti si 36 in calitate de persoane vatamate.," este prezentata activitatea Sectiei Speciale.In datele statistice ale Ministerului Public nu sunt prezentate apelurile retrase de sefii Sectiei Speciale in mai multe dosare de coruptie.