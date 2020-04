Romani plasati in carantina se plang in instanta, dar magistratii le-au respins reclamatiile

Voia izolarea la domiciliu

"Privarea de libertate, proportionala cu scopul masurii"

"Este o eroare in cazul meu"

"Masurile sunt dispuse ca urmare a pandemiei"

," motiveaza magistratii.Primul caz este de la Brasov, acolo unde un barbat s-a plans judecatorilor de faptul ca a fost bagat in carantina institutionalizata timp de 14 zile la unul din liceele de stiinta din oras. El arata ca a ajuns in carantina, desi impotriva sa nu fusese luata in primul rand masura izolarii de domiciliu. Practic, el nu ar fi semnat o declaratie pe propria raspundere in care sa arate ca nu a calatorit in strainatate sau ca nu a intrat in contact direct cu o persoana infectata cu COVID-19, dar se apara ca nu stia ca trebuia sa faca acest lucru.El s-a plans si de faptul ca in camera in care a fost cazat nu exista frigider, iar mancarea primita ar fi fost degradata.," sustine barbatul. El cerea instantei, sub forma unei ordonante presedintiale, ca masura carantinei sa fie inlocuita cu masura izolarii la domiciliu.Dupa ce i-a analizat cererea, Judecatoria Brasov i-a respins solicitarea ca inadmisibila pe 1 aprilie. Decizia nu este definitiva."Faptul ca reclamantul nu beneficiaza in carantina de aceleasi conditii de confort asemanatoare cu cele de la domiciliu nu inseamna ca a suferit o paguba in sensul art. 996 din Codul de Procedura Civila () ori ca a fost supus torturii, asa cum se arata in cuprinsul cererii de chemare in judecata.Instanta retine ca reclamantul a fost cazat in incinta Liceului de Stiintedin municipiul Brasov si ca prin grija personalului i-au fost asigurate alimente, neexistand indicii ca i-au fost aplicate rele tratamente ori ca a fost supus torturii, in sensul art. 2 si 3 din CEDO.," motiveaza judecatorii.In mod similar, un barbat care se afla in izolare la domiciliu timp de 14 zile dupa ce s-a intors din Austria sustine ca a fost bagat din greseala in carantina institutionalizata in Alba Iulia. A ajuns in carantina dupa ce DSP a constatat ca a incalcat masura izolarii. "Este o eroare in cazul meu," explica barbatul judecatorilor de la Alba Iulia.Fratele sau care-i aducea alimente in locul de izolare ar fi intrat in conflict cu un vecin, iar reprezentantii DSP l-ar fi confundat cu el. Asa ca a dat in judecata Directia de Sanatate Publica Alba Iulia, Inspectoratul de Politie al Judetului Alba si Politia orasului Cugir.Barbatul a ales tot calea unei ordonante presedintiale, care prin esenta ei, astfel cum este reglementata,Pentru a fi admisa insa o astfel de ordonanta presedintiala, trebuie indeplinite cumulativ mai multe conditii privind urgenta masurii ce se solicita a fi luata de instanta, caracterul vremelnic al masurii ordonate si neprejudecarea fondului dreptului. Neindeplinirea uneia dintre acestea face inadmisibila cererea de ordonanta presedintiala.Asa ca Judecatoria Alba Iulia a respins ca inadmisibila in acest caz cererea barbatului. Decizia nu este definitiva. Magistratii au motivat ca in acest caz este indeplinita conditia caracterului provizoriu al masurii dispuse."Astfel, pe calea ordonantei presedintiale nu ar putea fi luate masuri definitive, care sa rezolve in fond litigiul, deoarece scopul acesteia este de a putea fi luate masuri in cazuri urgente, nu de a stabili in mod definitiv drepturile partilor.In situatia in care s-ar dispune eliberarea petentului din centrul de carantina, s-ar stabili o masura permanenta si ireversibila raportat, pe de o parte, la scopul pentru care fata de acesta s-a decis plasarea in carantina, si, pe de alta parte, la prevederile legale care reglementeaza starea de urgenta determinata de pandemia cu COVID-19, golind astfel de continut masura carantinarii, nefacand posibila restabilirea situatiei de fapt.," motiveaza Judecatoria Alba Iulia.