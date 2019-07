S-au deschis primele procese in baza Legilor Justitiei schimbate de PSD-ALDE: Magistratii pot plati pentru erorile judiciare

Procesul

Inspectia Judiciara, verdict-cheie

Solicitarea Finantelor

Foto: Facebook/ Initiativa pentru Justitie

La Bucuresti se cer daune de 1 milion euro

Hibele procedurii

Informatiile privind aceasta procedura au fost detaliate intr-o adresa publicata de o asociatie de magistrati.Astfel,care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta, in aceste cazuri.Este vorba de o prevedere recent introdusa in Legile Justitiei, in urma modificarilor legislative aduse de coalitia PSD-ALDE.Tribunalul Bucuresti a sesizat deja Curtea de Justitie a UE (CJUE) cu intrebarea:Procesul in care Ministerul Finantelor invoca o astfel de solicitare este cel al lui Gabriel Vita, fost sef administratie oraseneasca in cadrul Administratiei Finantelor Publice a orasului Corabia (Olt), care cere statului roman daune morale de 500.000 de lei si daune materiale de 15.000 de lei, dupa ce a fost cercetat pentru abuz in serviciu, condamnat in faza de fond a procesului, dar a fost achitat definitiv in faza de apel.Procesul lui Gabriel Vita a fost deschis in luna mai la Tribunalul Dolj si are primul termen de judecata pe 26 septembrie, potrivit portalului instantelor. Detalii despre acest caz apar intr-o adresa publicata pe Facebook de asociatia "Initiativa pentru Justitie". Este vorba de o solicitare a Ministerului Finantelor Publice, care a fost trimisa Judecatoriei Corabia, in care este prezentat tot cazul.Gabriel Vita fusese condamnat, in ianuarie 2016, de Judecatoria Corabia la 3 ani si 8 luni inchisoare pentru abuz in serviciu. Sentinta fusese contopita cu o alta pedeapsa definitiva, de 2 ani de inchisoare cu suspendare, data de Inalta Curte. Iata decizia pe portalul instantelor. In decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova a admis apelul lui Vita si a decis achitarea acestuia. Decizia este definitiva si se regaseste tot pe portalul instantelor. Noile modificari facute la Legile Justitiei de coalitia PSD-ALDE aduc ca noutate faptul ca magistratii pot raspunde pentru deciziile lor, "". Verdictul in aceasta situatie este dat de Inspectia Judiciara.Potrivit Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune numai impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice. In cazul in care castiga procesul, statul plateste in prima faza aceste despagubiri.In termen de doua luni de la comunicarea hotararii definitive pronuntate,Statul, prin MFP, va exercita actiunea in regres impotriva judecatorului sau procurorului "".Potrivit adresei publicate de "Initiativa pentru Justitie", MFP a aprobat, printr-un ordin ministerial, procedura operationala "privind modul de instrumentare a cauzelor avand ca obiect erori judiciare/ raspundere civila delictuala, a etapelor premergatoare declansarii actiunii in regres impotriva judecatorilor sau procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta si a instrumentarii actiunilor in regres".MFP cere Judecatoriei Corabia sa comunice un punct de vedere cu privire la pretentiile lui Gabriel Vita si orice inscrisuri care ar fi necesare si utile in combaterea cererii de chemare in judecata.Ministerul mai cere magistratilor din Corabia sa analizeze daca pot interveni in acest dosar, in favoarea statului roman.Procesul lui Gabriel Vita de la Judecatoria Corabia nu este singular.Un barbat solicita statului roman plata unor daune morale si materiale in valoare de 1 milion de euro. El a fost condamnat initial la 4 ani de inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala in forma continua. Barbatul fusese arestat in acest dosar aproximativ 9 luni.In final, Curtea de Apel Bucuresti a decis achitarea definitiva a acestuia.In timpul procesului in care se cer daunele, Tribunalul Bucuresti a decis sesizarea Curtii de Justitie a UE pentru a lamuri daca actele primare de legiferare ale Uniunii Europene se opun unei legislatii nationale, precum cea incidenta in cauza, care ar putea afecta independenta judecatorilor si procurorilor.Tribunalul motiveaza ca prin modalitatea de reglementare a procedurii acordarii despagubirilor pentru prejudiciile produse prin erorile judiciare, concretizata intr-o prima etapa ce se poarta exclusiv intre partea vatamata si stat, magistratul este exclus de la procedura de judecata.Acest lucru ar fi de natura sa afecteze intr-un mod inadmisibil principiul contradictorialitatii si principiul asigurarii dreptului la aparare al magistratului.In cea de-a doua etapa a procedurii erorii materiale, cea in care Inspectia Judiciara trebuie sa determine daca eroarea materiala a fost facuta cu rea credinta sau grava neglijenta, ar lasa la libera apreciere acest lucru, intervenind arbitrariul.In plus, magistratul are posibilitatea limitata de a combate constatarile acestuia ori a inspectorului judiciar, aspect de natura nu numai sa afecteze independenta magistratilor, "."