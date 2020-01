S-au terminat pledoariile la CJUE in procesele privind Sectia Speciala si MCV: Avocatul general isi va publica concluziile pe 31 martie

Rolul avocatului general

Ziare.

com

Avocatul general Michal Bobek isi va face publice concluziile pe 31 martie. Dupa aceea, urmeaza pronuntarea CJUE.Potrivit unor surse din randul celor care au asistat la pledoariile din sala, reprezentantii Guvernului Romaniei si ai Comisiei Europene au avut un punct de vedere similar cu Forumul Judecatorilor din Romania, in ce priveste recomandarile MCV si modul in care au fost emise mai multe ordonante de urgenta, promovate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader - cum ar fi cea prin care a fost mentinut in functie seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru.In plus, reprezentantul Parchetului General s-ar fi raliat acestor argumente. Concluziile magistratilor din Romania ar fi fost sustinute si de reprezentantii Belgiei, Olandei, Danemarcei si Suediei, sustin sursele citate.Acest consens ar fi existat si in cazul infintarii Sectiei Speciale, unde cele mai multe opinii au fost in sensul ca infiintarea acesteia incalca Tratatul Uniunii Europene.Punctul de vedere al CSM, reprezentat de avocatul Radu Chirita, contrar acestor concluzii, ar fi fost singular.Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri, arata advocate.ro. Cauzele aflate pe rolul Curtii beneficiaza de doua contributii impartiale, independente una fata de cealalta: cea a judecatorului-raportor, care ghideaza Curtea de-a lungul fazelor procedurale ale cauzei si redacteaza proiectul de hotarare, si cea a avocatului-general, care ofera intregii Curtii (inclusiv judecatorului-raportor) o analiza legala detaliata a problemelor cu care Curtea a fost sesizata, urmata de o solutie motivata, de care Curtea nu este insa tinuta.In concluziile sale, prezentate la finalul procedurii, avocatul general stabileste in detaliu cadrul de fapt si de drept al cauzei, examineaza toate sustinerile participantilor la procedura, eventual abordeaza probleme care nu au fost ridicate, dar care i se par importante in cauza si procedeaza la o cercetare proprie a normelor nationale in discutie, care poate include articole si lucrari de specialitate.