Sa fie lumina: Justitia a bagat la sertar dovezile abuzurilor sexuale ale episcopului de Husi

Aceste imagini, posibil ilustrative pentru faptele penale ale fostului episcop de Husi, Corneliu Barladeanu, pe numele de mirean Corneliu Onila, ar fi actionat ca moneda de schimb in batalia pentru suprematie a multiplelor grupuri de influenta din proximitatea acestuia, toate interesate in extragerea de beneficii materiale si profesionale, arata "Sa fie lumina" in articolul "Secretele chiliilor" Este vorba de inregistrarile folosite de trei preoti pentru a-l santaja pe fostul episcop de Husi. Ei l-au amenintat pe seful lor ca, daca nu le da 50.000 euro sau functii, vor face publica inregistrarea, atat in presa, cat si la conducerea Bisericii Ortodoxe Romane.Cei trei preoti au fost condamnati la inchisoare cu executare pentru santaj, intr-un dosar DNA.In timpul anchetei, DNA nu a investigat insa si posibilele fapte de abuz comise de episcopul Husilor, dar nici nu a declinat ancheta la un alt parchet, avand in vedere ca procurorii anticoruptie nu cerceteaza asemenea fapte.Intr-una dintre discutiile purtate cu un reporter "Sa fie lumina", conducerea DNA Iasi a confirmat ca procurorul care a instrumentat dosarul de santaj nu s-a autosesizat niciodata pe posibilele fapte de abuz comise de episcopul Husilor.Nici prin rechizitoriu, nici dupa trimiterea cazului in instanta."Sa fie lumina" scrie ca, spre sfarsitul anului 2017, autoritatile judiciare din Vaslui au primit de la o persoana oarecare si au deschis un dosar penal in care au investigat "posibile fapte de abuz sexual asupra unor minori comise de fostul episcop al Husilor, Onila Cornel".Calitatea lui Onila de episcop, fie si retras, deci de persoana cu rang de demnitar, atrage compententa procurorilor de la Curtea de Apel Iasi, care inregistreaza dosarul in 8 decembrie 2017.Cercetarile au durat insa doar sase luni, iar acest dosar (singurul in cadrul caruia statul roman a investigat efectiv acuzatiile de abuz sexual) este clasat in 11 iunie 2018. Pe motiv ca "nu exista niciun mijloc de proba care sa ateste ca persoana cercetata a comis faptele reclamate".Intre probele din dosarul de santaj, insa, se afla o inregistrare - ridicata la perchezitii si transcrisa aproximativ intr-un proces-verbal de redare certificat de insasi procurorul DNA - in care doi dintre autorii santajului si un consilier al Episcopiei urmaresc unul dintre filmulete cu sonorul pornit.