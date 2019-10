Savonea nu prea are sanse de cvorum: 5 membri CSM nu pot participa la validarea Adinei Florea la sefia SS

Cine lipseste

Trebuie 15 membri pentru cvorum

Intalnirile

Cine controleaza CSM

Este a sasea incercare a Liei Savonea de a obtine un vot in plenul CSM pentru validarea Adinei Florea. In cazul in care lipsesc 5 membri, nu se poate realiza cvorumul sedintei.Trei membri CSM, procurorii Tatiana Toader, Cristian Ban si Florin Deac, participa marti la o serie de intalniri oficiale si, prin urmare, nu pot veni la sedinta CSM. Ei se intalnesc la Parchetul genral cu sefii marilor parchete: Parchetul General, DNA, DIICOT si Sectia Parchetelor militare.Potrivit unor surse judiciare citate de, vicepresedintele CSM, Nicolae- Andrei Solomon, este in concediu de odihna si nu va participa nici el, marti, la sedinta plenului. "Avea programat acest concediu in urma cu doua luni," au explicat sursele citate.Nici ministrul Justitiei, Ana Birchall, nu va putea veni la sedinta CSM, deoarece luni si marti se afla in Luxemburg, la lucrarile Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI).Pentru a se intruni cvorumul necesar pentru discutarea ordinii de zi, este nevoie de prezenta a 15 din cei 19 membri ai CSM. Cum 5 membri ai Consiliului vor lipsi cu siguranta, nu prea mai are cum sa aiba loc sedinta.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a fost convocat pentru data de marti, 8 octombrie, la ora 10:00.Este pentru a sasea oara cand Lia Savonea incearca validarea Adinei Florea ca sef SS, dupa ce precedentele cinci sedinte au fost boicotate. Potrivit Agendei CSM, cei trei membri participa, marti, la intalnirea Sectiei de procurori cu conducerile Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), Sectiei Parchetelor Militare, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Directiei Nationale Anticoruptie.Cei trei fac parte din grupul de 7 membri CSM care se opun public numirii Adinei Florea la sefia SS.CSM este format din 19 membri: 14 procurori si judecatori alesi de adunarile magistratilor, 3 membri de drept - ministrul Justitiei, seful Inaltei Curti si procurorul general - si doi membri ai societatii civile.Cei 7 membri CSM care se opun public numirii Adinei Florea sunt atat procurori (Tatiana Toader, Cristian Ban, Florin Deac si Nicolae Solomon), cat si judecatori (Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Balan).Deciziile din CSM sunt insa controlate de mai multi magistrati al caror lider informal ar fi presedintele institutiei, Lia Savonea. Din acest grup fac parte judecatorii: Nicoleta Tant (Curtea de Apel Brasov), Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov), Gabriela Baltag (Tribunalul Neamt), Mariana Ghena (Inalta Curte - fost presedinte CSM) si Simona Marcu (Inalta Curte - fost presedinte CSM).Frecvent, Savonea si restul colegelor isi impun punctul de vedere in plen cu ajutorul membrilor din societatea civila: Victor Alistar si Romeo Chelariu.Nu in ultimul rand, Savonea si-a intarit pozitia in CSM, dupa ce a sustinut numirea la conducerea Inaltei Curti a Alinei Corbu, care a inlocuit-o pe Cristina Tarcea. Inca un vot in plus pentru tabara Savonea.Fost procuror-sef DIICOT si fost procuror general adjunct al Romaniei, Codrut Olaru, este singurul membru al sectiei pentru procurori din CSM care nu a semnat scrisoarea de boicot a celor sapte magistrati.Din CSM mai fac parte si ministrul Justitiei, Ana Birchall, care este in contre cu Savonea, si procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu.