Scandal in CSM pe tema magistratilor care vor sa se duca la Timmermans. Tarcea: Judecatorii nu mai au incredere in noi, isi iau sacosa in spinare ca Badea Cartan

Pe cine reprezinta magistratii care pleaca la Bruxelles?

Atac la Cristi Danilet

"Se opun formelor radicale de protest"

Vrea demers la Comisie

Sageti catre Alistar

Dialogul

Declaratiile Cristinei Tarcea

Despre OUG 7

Contrele cu Baltag

Interventia Liei Savonea

Gabriela Baltag si Evelina Oprina inclinau sa tina partea sefilor de tribunale si curti de apel, in timp ce Tarcea arata ca Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trebuie sa-si asume o parte din nemultumirile din sistemul judiciar.Sefa Inaltei Curti a izbucnit intr-un adevarat rechizitoriu la adresa activitatii CSM.- "".- "Oare vina principala pentru tot ce se intampla, pentru toate nemultumirile nu o avem noi? CSM? Oare nu noi creeam perceptia ca exista uneori dubla agenda? Oare nu noi creeam uneori perceptia ca exista dubla masura? Si-am sa dau cateva exemple rapide, care-mi vin in cap. Delegarile sunt bune la judecatori, nu sunt bune la procurori."- "Protocoalele sunt bune atunci cand sunt incheiate, sau nu ca sunt bune, dar trec absolut neobservate, cand sunt incheiate recent de persoane pe care le promovam sau le mentinem in functie. Dar sunt de condamnat atunci cand sunt incheiate cu mult inainte, de persoane care nu mai exista."Desi nu i-a nominalizat, Tarcea face trimitere la seful Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru - mentinut in functie, si la Gheorghe Stan, fost adjunct al sefului IJ, promovat sef al Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) . Netejoru si Stan au semnat cu SRI un protocol de colaborare, cand erau la sefia IJ.In discursul sau, Tarcea a ironizat-o pe Baltag, fara a nominaliza, care a facut mai multe aluzii privind intalniri dintre George Soros si Claude Juncker.In sedinta CSM s-au dezvaluit si detalii privind modul in care proiectul OUG 7 a ajuns la membrii CSM si cine a insistat ca acesta sa fie pus pe ordinea de zi a plenului pentru a primi aviz mai repede.", era ordinea de zi aflata pe rolul Sectiei pentru judecatori din CSM.Primul membru CSM care a tinut sa-si expuna punctul de vedere a fost Gabriela Baltag. Judecatorul a punctat in principal aspectele prezentate de scrisoarea prin care sefii de tribunale si de curti de apel se delimitau de protestele magistratilor.In plus, una dintre problemele ridicate de membrul CSM: De ce 30 de judecatori si procurori, de la toate instantele din tara, vor merge pe 4 aprilie la Bruxelles, pentru a discuta cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans? "Ce legitimitate exista?"Baltag a povestit ca a avut intalniri informale timp de mai multe ore cu alti membri CSM si au discutat acest lucru."Priveste acea echipa de 30 de magistrati, nu stim exact, de judecatori, de procurori, in ce proportie, cu un anumit lider, autointitulat. Echipa constituita pentru deplasarea la Bruxelles, intelegem, asa cum singuri au declarat, intr-o anumita data.Acest aspect a fost deosebit de ingrijorator.Pentru acest lucru colegii ne-au intrebat si au dorit sa puna aceasta problema. Este impartasita, nu asa cum s-a transmis numai de presedinti sau de vicepresedinti, ci si de foarte multi colegi din instante, inclusiv de la judecatorii, de peste tot. Trebuie sa lamurim acest aspect. Este timpul sa facem nu numai verificari, dar sa facem demersuri concrete", sustine Baltag.Judecatorul arata ca pleaca de la prezumtia ca aceasta echipa exista si ca are un lider si ca intentioneaza sa plece la Bruxelles: "Vrem sa stim in ce scop si vrem sa stim pozitia Consiliului: daca este de acceptat sau nu este de acceptat acest lucru? Daca reprezinta magistratura? Cine reprezinta magistratura?"Baltag spune ca a primit mai multe semnale din instante, dar si inregistrari date de acest "asa-zis lider". Ea a asemuit aceste interviuri cu "propaganda electorala".Baltag citeste membrilor CSM un interviu acordat de judecatorul Cristi Danilet. "", este pasajul din declaratiile lui Danilet, citit in sedinta CSM."Urmeaza niste aplauze", spune ironic Baltag.", cere Baltag.Evelina Oprina ii tine isonul lui Baltag si spune ca sefii tribunalelor si curtilor de apel se opun in esenta "formelor radicale de protest", cum sunt intreruperile de activitate din instanta.Evelina Oprina a facut trimitere si la delegatia care ar urma sa plece la Bruxelles. "Noi am discutat putin si informal, ne-a spus doamna presedinte la inceputul sedintei ca poate ar fi bine sa verificam daca ceea ce se vehiculeaza in spatiul public, cu privire la deplasarea acestei delegatii, este real sau nu. Daca s-a inregistrat pe agenda domnului prim-vicepresedinte () sau nu. Cert este ca s-a creat o emotie publica in jurul acestei chestiuni", spune Oprina.Judecatorul arata ca Danilet si-ar fi asumat un fel de statut de reprezentant al judecatorilor.", mai spune Oprina."Pentru ca s-a creat un fel de emotie, un soi de asteptare, eu cred ca nici dl. Frans Timmermans nu-i este indiferent faptul ca in spatiul public din tara noastra se vehiculeaza numele acestuia. In sensul ca ar fi implicat in primirea unei delegatii de judecatori din Romania.Este un inalt oficial european, caruia eu cred ca trebuie sa-i aducem la cunostinta acest lucru. Evident ca el este liber sa primeasca aceasta delegatie, asa cum poate sa primeasca alte 30 de delegatii de cate alti 30 de magistrati, evident.Cred ca ar trebui sa facem intr-un fel, sa-i aducem la cunostinta acestuia, institutiilor Uniunii Europene faptul ca CSM este cel care ar trebui intrebat, caruia sa i se ceara punctul de vedere si nu unor manifestari individuale din partea unor colegi", conchide Oprina.Judecatorul a propus sa se faca un demers catre Comisia Europeana.In replica, alt membru CSM, Bogdan Mateescu, spune ca au mai fost cazuri in care membri ai CSM s-au dus la Comisia speciala pentru Legile Justitiei din Parlament si au fost perceputi de unii ca reprezentand punctul de vedere al Consiliului: "Desi nu era asa".El face trimitere la Victor Alistar, membru al societatii civile din CSM.Similar, magistrati din asociatiile profesionale s-au intalnit cu decidenti din Guvern pe diverse teme. "Nimeni nu neaga dreptul la opinie", explica Mateescu. El sustine insa ca singura reprezentativitate a magistratilor ramane CSM.Baltag intervine: "In Parlament s-a dus unul dintre membrii societatii civile din CSM, nu este corect sa lasam vreo indoiala. Este corect sa spunem acest lucru"."In interviuri apare ca membru CSM", a dat imediat replica Mateescu.Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, explica membrilor CSM de ce exista nemultumire in sistem. Ea face o serie de acuzatii la adresa activitatii CSM.Tarcea a amintit un episod in care "cineva" afirma recent ca George Soros si Claude Juncker s-au intalnit cu judecatori pentru a provoca proteste."Haideti sa fim foarte atenti si foarte echilibrati cand acuzam pe altul si nu ne uitam la propriul nostru comportament", spune Tarcea."Exista o lipsa de dialog. Trebuiau presedintii instantelor, ca niste copii, sa vina la mamica sau la taticul, la CSM, sa se planga ca copiii sunt obraznici? Aceste lucruri nu trebuiau rezolvate acolo? Oare nu noi avem o problema in a selecta liderii de instante, apropos de dubla masura. Este perceptia de dubla msaura si de perceptia de dubla agenda.Nu ne punem cu adevarat intrebari, nu ne punem reale intrebari. Ne ascundem sub masca comunicatelor, sub masca zambetelor. Invocam ideea de unitate pe care toti o calcam in picioare cu prima ocazie", este revoltata Tarcea."Lipsa de dezbatere in CSM este o regula generala. Imi aduc aminte de multe ori asta. Uneori, opinia sefului instantei conta, alterori era de ignorat.""Despre ce agenda dubla vorbiti? Eu nu ma consider in nicio agenda a nimanui. Se arunca prea usor cu astfel de vorbe, gen agende duble"."Problema e la noi, aici. Oamenii nu au incredere in noi. Pentru ca daca ar avea increderea in noi, nu ar simti nevoia, ca Badea Cartan, sa isi ia sacosa in spinare sa se duca la Viena. Ei se duc in alta parte. Pentru ca nu au incredere in noi.Sunt situatii in care erau imprejurari evidente de incalcare a independentei Justitiei, dar oamenii nu s-au adresat CSM pentru ca nu au vrut sa fie pusi in situatia ca aceste cereri sa le fie repsinse. Poate ca au gresit, dar asta este perceptia. Noi trebuie sa reparam aceste perceptii gresite", a fost replica Cristinei Tarcea."Este un moment al sinceritatii astazi. Eu nu cred ca sunt reale. Eu nu pot sa cred ca un coleg de-al nostru nu a depus vreo cerere, pentru ca ar fi respinsa. Nu cred", a reactionat Gabriela Baltag.Sefa Inaltei Curti aduce in discutie OUG 7/2019 privind modificarea Legilor Justitiei.", a reactionat Tarcea.Baltag ii atrage atentia ca s-a discutat in CSM."Vineri v-am auzit, la patru zile de la publicare, vorbind despre separarea carierelor. Eu vorbesc de spatiul public", reactioneaza Tarcea."Voi face acest lucru si voi spune mai multe", spune Baltag."Sunteti obisnuita cu spatiul public", ii da replica Tarcea."Ca si dumneavoastra", nu se lasa mai prejos Baltag.Lia Savonea intervine si sustine ca, in momentul in care OUG a fost publicata, mai multi membri CSM au fost la prezentarea unor bilanturi in instante si parchete."Doamna presedinte a nominalizat ca nefiind active tocmai persoanele din Consiliu care au fost cele mai critice. Eu si cu doamna Oprina am fost cele mai critice la adresa OUG 7. Nu am avut niciun interes in promovari", intervine si Baltag."Doamna presedinte a spus ca eu am cerut aviz pentru OUG 7. Doamna presedinte, sa fim corecti. Acest proiect a venit pe mailurile noastre cu o seara inainte. Chiar doamna judecator Chis era prima care a vazut acest proiect. Eu l-am citit, pentru ca nu era foarte amplu, cateva pagini. Am spus ca este bine sa suplimentam ordinea de zi, fie ca cerem amanare, fie ca luam o alta hotarare, nicidecum...", continua Baltag."Nu-i asa. Ati vrut sa dam aviz!", spune Andrea Chis. Intervine in discutie si Bogdan Mateescu."Va caracterizeaza acest comportament. Dumneavoastra care ati sarit ca un arc sa nu fie suplimentata ordinea de zi. Sa nu-mi puneti in gura ceva ce nu am spus niciodata", este revoltata Baltag."Nu vreau sa aduc vorba despre acea zi, in care colega a cerut suplimentarea ordinii de zi, dorind un vot pe fondul avizului. Asta este o alta problema", spune Chis.