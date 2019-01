"Schimbarea sefului Armatei: Cum a jonglat MApN cu dosarele pentru ca decizia sa fie luata de judecatorul Vasile Bicu"

Cererea de conexare, respinsa

Dosarul II

Cine este Vasile Bicu

Casari cu rejudecari

Ziare.

com

a analizat modul in care Vasile Bicu a ajuns sa judece suspendarea decretului. Mai intai, surprinzator, MApN a sesizat Curtea de Apel Bucuresti cu doua dosare avand acelasi obiect: anularea actului administrativ si suspendarea decretului nr. 1331/28 decembrie 2018. Ambele au primit termen pe 29 ianuarie.Dosar 180/2/2019 - repartizat judecatorului Silviu Gabriel Barbu.Dosarul 230/2/2019 - repartizat judecatorului Vasile Bicu.La termenul din 29 ianuarie, primul dosar care s-a judecat a fost cel repartizat lui Bicu. Se intampla in jurul orei 11:00. Reprezentantii Administratiei Prezidentiale au cerut conexarea celor doua dosare, sustinand ca cererile depuse de MApN sunt identice si nu pot fi dezbatute separat, arata Agerpres. In replica, MApN a sustinut ca cererile sale nu sunt identice, deoarece prima se intemeiaza pe articolul 14 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, iar a doua pe articolul 15 din acelasi act normativ.Vasile Bicu a dat dreptate MApN si a respins cererea de conexare. Dupa care, consilierul care reprezenta MApN a anuntat ca renunta in primul dosar la cererea de anulare a decretului semnat de Iohannis, iar judecatorul Vasile Bicu a ramas in pronuntare pentru joi, 31 ianuarie, doar pe cererea de suspendare a decretului.In celalalt proces, judecatorul Silviu Gabriel Barbu a strigat partile din dosarul 180/2/2019, in jurul orei 16:00. MApN a cerut amanarea dezbaterilor si a sustinut, in mod surprinzator, ca intre cele doua cereri exista o legatura de cauzalitate, potrivit Agerpres. In replica, Administratia Prezidentiala a cerut din nou conexarea celor doua dosare, de vreme ce MApN a recunoscut ca exista o legatura intre ele si a explicat ca a ridicat aceasta exceptie, in fata magistratului Bicu, dar ca i-a fost respinsa.Magistratul a observat ca pe rolul CAB exista un dosar cu cereri similare, dar a respins cererea, explicand ca, in astfel de dosare, eventuala conexare se poate face doar in primul dosar.Numele judecatorului Vasile Bicu a aparut recent intr-un caz puternic mediatizat. Este vorba de dosarul in care Liviu Dragnea cerea anularea si suspendarea unei decizii a Colegiului de conducere a Inaltei Curti, pe care Vasile Bicu trebuia sa il judece.Numai ca Vasile Bicu si-a depus in data de 20 noiembrie o cerere de concediu fix pentru zilele de 22 si 23 noiembrie si astfel nu a mai intrat in sala de judecata. Iar in locul sau a intrat, in mod ciudat si fara respectarea listei de permanenta, judecatorul Alina Ghica. Cea care a decis suspendarea activitatii completurilor de 5 judecatori.Vasile Bicu a fost implicat, in 2003, intr-un dosar penal, pentru posibile fapte de coruptie, dar a fost achitat definitiv in acest caz si s-a intors in magistratura in 2008.Surse din avocatura au explicat pentruca Vasile Bicu a dat mai multe decizii in dosare mediatizate care au fost casate de Inalta Curte, in faza de apel. Procesele au fost intoarse la Curtea de Apel Bucuresti pentru rejudecare.O parte din dosarele relevante: 7391/2/2014 - in care o companie cerea anularea unui act facut de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, 5888/2/2016 - privind anularea unui act realizat de CNAS, 5699/2/2013 - litigii Curtea de Conturi, 3587/2/2014 - proces in care era implicat Ministerul Fondurilor Europene, 6313/2/2014 - anularea unui act al Ministerului Cercetarii si Inovarii, sau 2711/2/2014 - litigiu in care era implicat Consilul Concurentei.Vasile Bicu este considerat a fi apropiat al presedintelui CSM, Lia Savonea, care a ocupat anterior functia de presedinte al Curtii de Apel Bucuresti. El candideaza in prezent pentru un post de judecator la Inalta Curte si urmeaza sa sustina interviul in fata Sectiei pentru judecatori din CSM.Potrivit noilor legi ale Justitiei, numirile la Inalta Curte le face Sectia de judecatori a CSM.