Sectia Speciala cere Inaltei Curti sa redeschida un dosar in care e vizat Bogdan Mateescu, judecator CSM

Solicitarea semnata de seful Sectiei Speciale, Gheorghe Stan, a fost depusa pe 28 mai si are termen de judecata pe 6 iunie. Obiectul dosarului: confimare redeschidere urmarire penala.Cererea ii vizeaza pe judecatorul Bogdan Mateescu, pe tatal acestuia, Mihai Mateescu (PNL), care este primar din anul 2000 in Baile Govora (Valcea) si pe Marin Adranel Cotescu, senator PNL in legislatura 2012-2016.Magistratul Bogdan Mateescu a declarat pentruca nu vrea sa faca comentarii legate de procesul deschis de Sectia Speciala. El ne-a explicat ca este vorba de un dosar inchis de procurorii DNA in baza articolului din Codul Penal potrivit caruia "fapta nu exista.""Nu am incalcat legea in viata mea, cererea SIIJ mi se pare surprinzatoare si ingrijoratoare. Raman adeptul desfiintarii SIIJ, nu interferez in niciun mod cu parcursul procesului, astept hotararea ICCJ pe care o voi respecta in orice conditii", ne-a declarat judecatorul Bogdan Mateescu.Bogdan Mateescu face parte din grupul minoritar al judecatorilor din CSM, care i se opune presedintelui Lia Savonea. Cel mai recent exemplu de disputa a avut loc chiar ieri, cand Sectia de judecatori a decis, in ciuda opozitiei lui Bogdan Mateescu, ca un magistrat condamnat pentru ca a condus beat poate ramane pe functie la Curtea de Apel Bucuresti.In plus, Bogdan Mateescu a avut mai multe luari de pozitie in care critica deciziile ex-ministrului Tudorel Toader sau modificarile aduse Legilor Justitiei.