Sectia Speciala nu va contesta achitarea definitiva in dosarul de coruptie al Gabrielei Birsan, judecator la Inalta Curte

"Nu exista motive"

Seful DNA: Vom face o analiza

Gabriela Birsan - fosta sefa a Sectiei de contencios administrativ de la Inalta Curte -, Corina Corbu, Anton Pandrea - fost sef al Sectiei Penale de la Inalta Curte - si Iuliana Pusoiu au fost achitati definitiv, pe 3 mai 2018, in dosarul in care erau acuzati de fapte de coruptie.Pusoiu si Pandrea s-au pensionat in timpul anchetei de la DNA, iar Birsan si Corbu au fost suspendati din functii in perioada procesului. Toti magistratii implicati in acest caz au negat vehement acuzatiile facute de DNA.In prezent, Corbu conduce Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte, iar Birsan este judecator la aceeasi sectie.Decizia de achitare a fost data de un complet de 5 judecatori, iar motivarea a fost redactata pe 23 ianuarie 2019. O posibila contestatie in anulare, cale extraordinara de atac, in baza deciziei CCR privind compunerea completurilor de 5 judecatori se putea face in 30 de zile de la comunicarea motivarii, potrivit procedurii.Pana in prezent, procurorii DNA au facut contestatii in anulare in mai multe dosare solutionate definitiv de completurile de 5 judecatori: Gala Bute-Elena Udrea, CET Govora - Dan Sova si in cazul fostului ministru al Energiei, Constantin Nita.Dosarul deschis celor patru judecatori de la Inata Curte a fost instrumentat de procurorii DNA, dar potrivit prevederilor unei OUG date de Tudorel Toader, promovarea cailor de atac la sentinta in dosarele in care sunt implicati magistrati revine SIIJ.Procurorii aveau la dispozitie 30 de zile de la data comunicarii sentintei definitive pentru a decide daca fac sau nu o contestatie in anulare in acest caz, in baza deciziei CCR privind constituirea completurilor de 5 judecatori."In urma analizei efectuate cu privire la cauza la care faceti referire, s-a apreciat ca nu exista motive pentru exercitarea caii extraordinare de atac", explica Parchetul General, intr-un raspuns la o solicitare facuta deSursa citata arata ca potrivit art. 88^8 alin. l lit. d din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, exercitarea si retragerea cailor de atac in cauzele de competenta Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, inclusiv in cauzele aflate pe rolul instantelor sau solutionate definitiv anterior operationalizarii acesteia potrivit OUG 90/2018, sunt de competenta acestei structuri.Seful interimar al DNA, Calin Nistor, a comentat recent decizia de achitare din acest caz."Se va face o analiza a acelei solutii de achitare dupa ce am primit hotararea motivata pe ordinul privind circuitul informational si se va stabili daca este sau nu imputabila solutia de achitare procurorului care a facut rechizitoriul", declara Nistor.Potrivit acestuia, ar fi fost mai multe probleme in cursul urmaririi penale, pornind de la imunitatea pe care o avea sotul Gabrielei Birsa, Corneliu Birsan, care era judecator la CEDO."Au fost inlaturate pe camera preliminara mai multe probe, de la mandatul de interceptare, perchezitie", preciza atunci seful DNA.