SS retrage apelul in dosarul judecatorului Dolache, care a condus beat UPDATE Reactia procurorului general

CCR a fost sesizata cu cazul SS

Cine este Damian Dolache

Acuzatiile procurorilor

Procurorul de sedinta, care este de la Sectia Judiciara a Parchetului General, a solicitat sesizarea Curtii Constitutionale, iar Inalta Curte a acceptat.Damian Dolache ramane cu decizia data de instanta inferioara, Curtea de Apel Ploiesti, de 10 luni inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. Decizia este definitiva.Este vorba de un caz similar cu cel al dosarului fostilor deputati PSD, Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc, in care SS a retras apelul facut de DNA. Cazul este in atentia procurorului general al Romaniei.Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat, joi, ca apelul a fost retras in urma cu doua saptamani."Apelul a fost retras acum mai mult timp. Acum doua saptamani. Deci in momentul de fata ne aflam intr-un conflict de competenta intre procurorul de sedinta, de la Sectia Judiciara a Parchetului General, si Sectia Speciala, care a retras apelul. Am cerut partilor sa prezinte un referat care sa cuprinda motivele, urmeaza sa vedem ce e de facut mai departe", a afirmat Bogdan Licu.Sectia Speciala este condusa de procurorul Gheorghe Stan, care de la 15 iunie urmeaza sa fie judecator CCR la propunerea PSD.Potrivit minutei Inaltei Curti din dosarul lui Damian Dolache, instanta a sesizat CCR, la solicitarea procurorului din Parchetul General, cu articolul din Legea de organizare judiciara care da dreptul Sectiei Soeciale sa retraga apelurile in dosarele cu magistrati.Este vorba de articolul 88^8, alineatul 1, litera d), din Legea 304/2004 de organizare judiciara, privind atributiile Sectiei Speciale.".Aceasta prevedere a fost introdusa printr-o OUG promovata de Tudorel Toader. Este vorba de OUG 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.Damian Dolache este cunoscut dupa ce a judecat mai multe dosare mediatizate. El este unul dintre cei doi magistrati care au dispus initial achitarea Marianei Rarinca in cazul de santaj reclamat de presedintele Inaltei Curti, Livia Stanciu.Tot Dolache a fost magistratul care a decis incetarea procesului in cazul fostului primar al Sectorulu 2, Neculai Ontanu, dupa ce a constatat ca faptele s-au prescris.Potrivit unui comunicat remis la finalul anului trecut de Parchetul General, in data de 4 noiembrie 2017, aflat la volanul unui autoturism in Bucuresti, Damian Dolache a fost observat de un echipaj al Politiei Rutiere in timp ce efectua viraj la stanga cu depasirea marcajului longitudinal continuu.In aceasta imprejurare, i s-au solicitat documentele si a fost testat cu aparatul alcooltest, stabilindu-se ca alcoolemia judecatorului in aerul expirat a fost de 0,77 mg/l.Ulterior, acesta fost condus la Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", unde i-a fost recoltata o proba de sange, magistratul parasind unitatea medicala, fara preaviz, nemaifiind posibila recoltarea si a celei de-a doua probe.Din buletinul de analiza toxicologica emis de Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici", a reiesit ca judecatorul avea in sange o alcoolemie de 1,95 g la mie.