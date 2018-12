Sefa Inaltei Curti: A inceput un asalt asupra completurilor de trei judecatori de la ICCJ

Ziare.

com

"Cred ca e de datoria mea in calitate de reprezentant al puterii judecatoresti sa va atrag atentia asupra unui alt lucru asupra caruia ar trebui sa mediteze toata lumea.E vorba de completurile colegiale de trei judecatori. Nu este un secret pentru nimeni faptul ca mai mult sau mai putin discret a inceput un asalt asupra completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte, iar eu vreau sa va amintesc faptul ca la Inalta Curte sunt nu numai completuri de trei, ci si completuri de doi si completuri de unul, iar, in masura in care apreciem ca tragerea la sorti reprezinta un element al procesului echitabil, in egala masura acest element este aplicabil tuturor completurilor de trei, doi si un judecator din tara de la toate instantele", a declarat Tarcea, la sediul ICCJ, unde a avut loc o noua tragere la sorti a completurilor de cinci judecatori valabile pentru 2018.Presedintele Inaltei Curti a prezentat procedura de tragere la sorti si elementele de noutate, conform hotararii pronuntate de CSM."Epopeea completurilor de cinci judecatori continua. Mi-ar placea tare mult sa va spun ca astazi e ultimul episod, din pacate, prudenta ma obliga sa am rezerve.Asa cum stiti, la data de 7 noiembrie a fost pronuntata decizia CCR nr. 685 prin care, constatandu-se conflict juridic de natura constitutionala, Inalta Curte a fost obligata de indata sa procedeze la tragerea la sorti a completurilor de cinci judecatori.Suntem la o luna si sase zile de la data la care CCR s-a pronuntat. Prin urmare, de indata, in sensul noilor reglementari, (...) vom proceda si noi la tragerea la sorti", a adaugat Cristina Tarcea.