Seful Inspectiei Judiciare, mentinut in functie printr-o OUG cu dedicatie, a castigat 7.300 euro pe luna

Netejoru a incasat din salarii 250.115 de lei si "diurne si alocatii" in valoare de 147.628 de lei. In medie, venitul lunar al acestuia a fost de 33.000 lei, aproximativ 7.300 euro.Veniturile sunt mult mai mari chiar decat cele incasate de Presedintele Romaniei. Klaus Iohannis a primit salarii in cuantum de 165.100 lei.Sotia judecatorului este consilier juridic si a incasat 17.412 de lei. Ea lucreaza in cadrul biroului notarial Lidia Barbulescu, fost viceprepresedinte al Inaltei Curti in perioada 2003 - 2010.Netejoru detine impreuna cu sotia doua apartamente si doua case de locuit in Giurgiu, trei dintre imobile fiind donate sau mostenite de sotie. Cei doi au si o datorie de 60.000 de euro la banca.In martie 2019, Lucian Netejoru a fost numit pentru al doilea mandat la sefia Inspectiei Judiciare.Judecatorul se afla la conducerea Inspectiei Judiciare din 2015.In septembrie 2018, lui Netejoru i-a expirat mandatul de trei ani, dar a ramas in functie interimar si a condus in continuare Inspectia Judiciara in baza unei ordonante de urgenta (OUG 77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturi) promovate de Tudorel Toader La vremea respectiva, liderul PSD Liviu Dragnea , a solicitat ca aceasta ordonanta sa intre in vigoare cat mai rapid. El a dat de inteles ca ar fi trebuit sa treaca actul normativ fara avizul CSM , ceea ce s-a si intamplat.