Semnal de alarma de la Inalta Curte: Exista un blocaj in functionarea completurilor de 5 judecatori. Procesele vor fi amanate

In urma consultarilor avute luni in adunarea generala a ICCJ, au fost exprimate 62 de opinii in sensul ca la sedintele de judecata, planificate pentru datele de 3 si 10 decembrie 2018, completurile de 5 judecatori, in compunerea rezultata din tragerea la sorti ce a avut loc la data de 9 noiembrie 2018, vor acorda noi termene de judecata.Procesul lui Liviu Dragnea are termen pe 3 decembrie, asa ca urmeaza sa fie amanat pentru anul viitor. Decizia de suspendare a hotararii Colegiului de Conducere a fost luata intr-un proces deschis de Liviu Dragnea.Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri, in urma consultarilor ce au avut loc in adunarea generala, marti s-a intrunit Colegiul de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Colegiul, prin Hotararea nr. 152, a stabilit ca, la sedintele de judecata ale completurilor de 5 judecatori din data de 3 si 10 decembrie 2018, vor participa membrii titulari sau supleanti, in prezent in vigoare.Inalta Curte a explicat ca adunarea generala a fost convocata urmare a deciziei Curtii Constitutionale prin care s-a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala si a hotararii Curtii de Apel Bucuresti prin care s-a suspendat executarea Hotararii Colegiului de conducere nr. 137 din 8 noiembrie 2018.Initial, la adunarea generala au participat 88 de judecatori din 110 in functie."Avand in vedere obiectul consultarilor, s-a constatat ca este oportun ca judecatorii Sectiei de contencios administrativ si fiscal sa nu participe la discutiile privind efectele hotararii pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti asupra masurilor administrative ce se vor discuta cu privire la functionarea completurilor de 5 judecatori", sustine Inalta Curte.Motivul: la aceasta sectie urmeaza sa vina, in faza de contestatie, dosarul de la Curtea de Apel Bucuresti prin care s-a suspendat decizia Colegiului de Conducere, potrivit unor surse din magistratura.In continuare, adunarea generala si-a desfasurat lucrarile in prezenta a 67 de judecatori.I.S.