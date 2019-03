Senatul a respins proiectul USR privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor

Ziare.

com

Initial, Camera Deputatilor a adoptat tacit aceasta propunere legislativa pe 27 februarie.Plenul Senatul si-a insusit luni, cu 77 de voturi "pentru", 30 "impotriva" si doua abtineri, raportul de respingere propus de Comisia juridica.Senatorul Vlad Alexandrescu a explicat, in plen, ca, prin aceasta propunerea legislativa, "USR isi manifesta fara echivoc optiunea pentru apararea independentei Justitiei si statului de drept"."Propunerea noastra transpune in cadrul legislativ al organizarii Justitiei in mod complet si coerent recomandarile Comisiei de la Venetia: clarificarea independentei si stabilitatii procurorilor, corectarea prevederilor privind durata perioadei de formare a magistratilor, consolidarea procedurilor de numire si revocare a procurorilor de rang inalt in sensul asigurarii unui rol mai important al CSM si al presedintelui Romaniei si al contrabalansarii disproportionate a ministrului Justitiei, desfiintarea Sectiei de investigarea infractiunilor din Justitie, care si-a dovedit deja rolul nociv ca instrument de intimidare si hartuire a magistratilor indezirabili pentru regimul PSD-ALDE", a afirmat Alexandrescu, de la tribuna Senatului.Senatorul PNL Daniel Fenechiu a spus ca propunerea legislativa putea "sa fie perfectibila" si a anuntat votul liberalilor impotriva raportului propus de Comisia juridica.Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, a opinat insa ca propunerea legislativa a parlamentarilor USR este facuta "pompieristic", "propagandistic" si "ar duce la blocaj".La randul sau, social-democratul Claudiu Manda a sustinut ca este "foarte important" sa functioneze Sectia speciala de investigare a magistratilor."Cred ca trebuie incurajati cei acolo (din sectia speciala - n.red.) sa isi faca treaba conform legii si (...) poate n-ar fi lipsit de interes ca sa propunem o modificare a legii ca si procurorul general al Romaniei, procurorul-sef al DNA, procurorul-sef DIICOT, procurorul acestei sectii speciale sa fie numit cum este numit procurorul la nivel european printr-un vot in Parlament, un vot in CSM si, daca nu sunt de acord, (...) si unii si altii sa negocieze. Iar atunci o sa fie credibili cei care vin sa ne spuna noua cum este in Europa si cum ar trebui sa facem in Romania", a spus Manda.