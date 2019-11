Sentinta definitiva in dosarul de coruptie al fostului sef al Politiei Romane Liviu Popa si al judecatorului care nu a declarat ca este mason - au fost achitati

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Procesul a fost intens mediatizat, iar Popa si Galea erau judecati, printre altele, pentru fals in declaratii, ca nu si-au dezvaluit apartanenta la Masonerie.Initial, Curtea de Apel Timisoara a decis achitarea tuturor inculpatilor din acest caz, iar pentru falsul in declaratii, instanta de fond a aplicat "avertismente." Inalta Curte, insa, i-a achitat pe acuzati de toate infractiunile. Sentinta este definitiva.In ianuarie 2017, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Liviu Popa, chestor de politie, la data faptelor inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, pentru luare de mita (3 fapte din care 2 in forma continuata) si fals in declaratii in forma continuata.De asemenea, au fost trimisi in judecata, tot sub control judiciar:- Remus Daniel Indrei, comisar sef al Politiei Beius, pentru 5 infractiuni de luare de mita (din care 4 in forma continuata);- Dorin Ioan Vesa, comisar sef al Sectiei 2 Politie Rurala Beius, pentru luare de mita (3 fapte) si instigare la luare de mita in forma continuata;- Gheorghe Bat, agent sef principal, la data faptelor sef al Postului de Politie Pietroasa, pentru luare de mita (4 fapte din care una in forma continuata), trafic de influenta (2 fapte), complicitate la luare de mita si dare de mita in forma continuata;- Raul Ovidiu Raj Rotar, agent sef principal de politie, la data faptelor sef al Postului de Politie Carpinet, pentru complicitate la luare de mita (2 fapte) si dare de mita in forma continuata- Minodora Ioana Patroc, consilier superior la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, pentru luare de mita.In perioada 2012-2014, Liviu Popa si Remus Daniel Indrei ar fi protejat activitatea infractionala a unei persoane (martor in cauza) si nu si-ar fi indeplinit, potrivit legii, atributiile de serviciu ce decurgeau din functiile de conducere detinute constand, printre altele, in conducerea si coordonarea politistilor de la Inspectoratul de Politie Judetean Bihor - Serviciul de Investigare a Fraudelor/Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si a celor de la Politia Beius."Concret, inculpatii Popa Liviu si Indrei Remus au facut demersuri astfel incat sa fie solutionate favorabil petitiile/reclamatiile si dosarele penale inregistrate la Politia Beius si la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor, care vizau presupuse infractiuni comise de persoana respectiva.De asemenea, cei doi inculpati s-au angajat sa nu constituie noi dosare penale referitoare la faptele penale comise de catre persoana respectiva si despre care acestia ori subordonatii lor ar fi luat la cunostinta in orice mod", arata DNA.In schimbul acestor servicii, chestorul de politie Liviu Popa si comisarul sef Remus Daniel Indrei ar fi pretins de la persoana respectiva diferite foloase necuvenite, in valoare totala de 11.979 de lei. Ulterior, cei doi sefi de politie ar fi primit foloase in valoare de 7.979 de lei, ce au constat in achizitionarea de obiecte de mobilier si prestarea unor servicii/lucrari de renovare la sediul Politiei Beius.Anchetatorii mai arata ca, in vara anului 2012, Liviu Popa a pretins si primit de la aceeasi persoana diferite foloase necuvenite, constand in prestarea de servicii/lucrari in vederea racordarii, in mod provizoriu, la reteaua de curent electric a locuintei sale.In perioada martie 2015 - iulie 2016, Liviu Popa, in calitate de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, avand calitatea de ordonator de credite, in baza unei intelegeri tacite si ilicite dintre acesta si administratorul unei societati comerciale (martor in cauza), ar fi primit diferite foloase necuvenite de la acesta din urma, constand in reparatii efectuate la autoturismele ce apartineau ofiterului de politie, membrilor familiei sale ori unor apropiati de-ai sai, in valoare totala de 8.676,4 lei."In schimb, inculpatul a acceptat ca toate reparatiile mai importante cu privire la autoturismele marca straina ale Inspectoratului de Politie Judetean Bihor sa fie efectuate la service-ul martorului", precizeaza DNA.De asemenea, intre anii 2008 si 2016, Liviu Popa si Ovidiu Daniel Galea nu au mentionat in declaratiile de interese calitatea de membri ai unei Loje din Romania.