Sentinta inedita: Curtea de Apel Cluj obliga Curtea de Apel Bucuresti sa faca public modul de repartizare a unor dosare

Hotararea definitiva a fost data saptamana aceasta, dupa un an si doua luni de procese, potrivit portalului instantelor. Cazul 2101/100/2018 a fost dechis in noiembrie 2018 de procurorii Tatiana Toader (in prezent presedinte al Sectiei pentru procurori din CSM), Nicolae Solomon (presedinte al Sectiei pentru procurori din CSM in 2019 ), Cristian Ban (presedinte al Sectiei pentru procurori din CSM in 2017) si Florin Deac.Trebuie spus ca presa a dezvaluit in mai multe cazuri ca sunt probleme cu repartizarea unor dosare in procesele mediatizate de la Curtea de Apel Bucuresti, fieful fostului presedinte CSM, Lia Savonea.Cele mai cunoscute cazuri vizau un proces deschis de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, sau dosarul in care a fost suspendat decretul lui Klaus Iohannis de numire a generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Armatei.Era vorba in special de procesele de la Sectia de contencios administrativ a instantei. Chemata sa verifice posibile nereguli sau daca au fost erori de repartizare, Inspectia Judiciara a constatat ca nu sunt probleme la repartizarea dosarelor la aceasta instanta.In iulie 2019, membrii Sectiei pentru judecatori din CSM au avut mai multe contre cu privire la un astfel de raport. Doi membri CSM, Bogdan Mateescu si Andrea Chis, au cerut fara succes refacerea actului de control, aratand ca acesta este incomplet. Raportul a fost adoptat cu 6 voturi "pentru" si 3 "impotriva".Dar sa revenim la cazul 2101/100/2018. In esenta, cei patru membri CSM (Toader, Solomon, Ban si Deac) au solicitat Curtii de Apel Bucuresti, in baza Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public, sa comunice modul in care a fost desemnat presedintele de judecata intr-un proces in care Inspectia Judiciara a dat in judecata, si a castigat, un proces cu Consiliul Superior al Magistraturii.IJ a dat CSM in judecata pentru ca a cenzurat constatari negative din raportul intocmit dupa controlul la DNA. Curtea de Apel Bucuresti a aratat ca procurorii din Consiliu au dat dovada de exces de putere cand au respins o plangere a inspectorilor IJ, ce facea referire la faptul ca unele obiectiuni privind controlul la DNA nu au fost luate in considerare.Decizia a fost data in mai 2018 de judecatorul Doina Ungureanu si nu este definitiva. Magistratul s-a pensionat dupa cateva luni de la pronuntarea sentintei.Dosarul ajunsese la acest magistrat dupa ce completul care primise initial cazul ar fi fost desfiintat.Asa ca cei patru procurori cereau Curtii de Apel Bucuresti mai multe informatii: decizii ale Colegiului de Conducere a Curtii de Apel Bucuresti privind situatia completului desfiintat, cum s-au repartizat dosarele pe care le avea spre solutionare acest complet, modul de desemnare a judecatoarei Doina Ungureanu in acest proces, inscrisurile din care rezulta imposibilitatea de participare in sedintele din datele de 3 mai 2018 si 31 mai 2018 a judecatorilor aflati pe lista de permanenta inaintea Doinei Ungureanu, precum si alte explicatii suplimentare.Curtea de Apel Bucuresti le-a raspuns ca anumite informatii solicitate nu pot fi comunicate, iar pe de alta parte, unele dintre date puteau fi accesate se site-ul instantei, www.cab1864.eu.Pentru obtinerea infomatiilor, procurorii au deschis un proces. Initial, acesta a fost deschis la Tribunalul Maramures, dar a fost stramutat la Tribunalul Bistrita Nasaud.Prima instanta a respins cererea membrilor CSM, dar Curtea de Apel Cluj le-a dat dreptate."Admite actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantii Deac Florin, Nicolae Andrei Solomon, Cristian Mihai Ban si Toader Tatiana in contradictoriu cu parata Curtea de Apel Bucuresti.Prezenta decizie este definitiva," este minuta instantei.