SS deschide dosare unor membri CSM ca sa controleze votul din Consiliu?

Decizie ciudata la CAB

Surse: Anchetele SS vizeaza 3 membri

Decizia Nicoletei Nolden

CSM: Este inadmisibila

"Doar in situatii exceptionale"

Il ancheteaza pe seful DNA Constanta

Zarafina Puiu sustine ca Cristian Ban trebuia sa se abtina pe 11 iunie, atunci cand a votat impotriva cererii sale de prelungire a activitatii in magistratura dupa implinirea varstei de 65 de ani. Anterior, informatii despre aceasta ancheta au aparut intr-un articol, intr-o publicatie apropiata postului Antena3.Zarafina Puiu mai arata ca Cristian Ban este in incompatibilitate, chiar daca urmarirea penala impotriva membrului CSM nu a fost inceputa.Judecatorul Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti i-a dat dreptate Zarafinei Puiu si a anulat decizia Sectiei pentru procurori din CSM prin care procurorului SS i s-a respins prelungirea activitatii in magistratura dupa implinirea varstei de 65 de ani.Unul dintre motive a fost posibila stare de incompatibilitate a lui Cristian Ban. Decizia nu este definitiva, insa hotararea CSM a fost suspendata, iar Zarafina Puiu a ramas sa lucreze in cadrul SS.Informatia ca Cristian Ban este vizat de SS intr-o ancheta a fost dezvaluita de publicatia "Lumea Justitiei", apropiata de postul Antena3.Procurorul ar fi cercetat pentru o posibila infractiune de abuz in serviciu, intr-un caz de executari silite, potrivit sursei citate. Ancheta fusese inchisa de DNA in 2018, dar redeschisa dupa ce persoana care facuse plangerea a contestat clasarea in instanta.In total, Cristian Ban ar fi vizat in 6 dosare la SS. De altfel, "Lumea Justitiei" a publicat mai multe informatii "pe surse" despre anchetele SS deschise impotriva a trei membri CSM. Este vorba de o parte din cei 7 care solicita amanarea oricarei decizii referitoare la SS, pana cand se va organiza o dezbatare publica privind rapoartele Comisiei de la Venetia si GRECO, care cer desfiintarea Sectiei.Potrivit sursei citate, in vizorul SS se mai afla judecatorul Bogdan Mateescu, dar si vicepresedintele CSM, procurorul Nicolae Solomon.Informatiile au fost mediatizate de Antena3, in contextul in care in CSM nu se face cvorum pentru a se vota noua sefa a SS, procurorul Adina Florea.Judecatorul Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti a desfiintat hotararea Sectiei pentru procurori din CSM in cazul Zarafinei Puiu la inceputul acestei luni. Ciudat, sentinta a fost data in lipsa motivarii deciziei CSM, care a a aparut la scurt timp dupa pronuntarea instantei.Practic, Curtea de Apel Bucuresti a desfiintat aceasta hotarare, desi nu exista in integralitatea ei. De altfel, faptul ca CSM nu a motivat decizia a fost un argument folosit de Nicoleta Nolden in favoarea Zarafinei Puiu.Un alt argument a fost una din prevederile Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, articolul 83, potrivit careiaAsta in contextul in care pentru acest lucru este necesar un aviz al colegiului de conducere al parchetului. Zarafina Puiu avea acest aviz."Fata de aceste considerente, avand in vedere nemotivarea hotararii contestate, posibila stare de incompatibilitate a unuia dintre membrii care a participat la luarea acesteia, precum si nerespectarea prevederilor Hotararii nr.661/2008, Curtea constata ca in exercitarea prerogativelor ce i-au fost conferite prin prisma aplicarii art. 83 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, Sectia de Procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a folosit dreptul sau de apreciere intr-un mod abuziv, excesiv si disproportional, astfel incat in temeiul art.1, art.2 alin.1 lit.n, art.8 si art.10 din Legea nr.554/2004 va admite cererea asa cum a fost aceasta precizata si va anula hotararea contestata.Pe cale de consecinta, instanta apreciaza cererea reclamantei ca intemeiata, retinand indeplinirea de catre aceasta a criteriilor prevazute de Hotararea nr.661/2008, astfel incat va obliga paratul sa acorde acesteia avizul anual pentru mentinerea in functie dupa indeplinirea varstei de 65 de ani", scrie Nicoleta Nolden, in motivarea deciziei judecatoresti.Potrivit actelor din dosar, CSM a cerut respingerea solicitarii facute de Zarafina Puiu ca inadmisibila si a ridicat o problema de drept."Eventuala suspendare a unei astfel de hotarari nu poate avea ca efect mentinerea in functie a reclamantei decat cu nesocotirea prevederilor legale reglementate la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare," arata Sectia pentru procurori din CSM.Potrivit Consiliului,Oportunitatea acordarii sau nu a avizului anual de mentinere in functie a unui magistrat dupa implinirea varstei de 65 de ani este atributul exclusiv al Sectiei, instanta de judecata neputandu-se substitui pentru a face asemenea aprecieri, rolul acesteia rezumandu-se doar la verificari din punctul de vedere al legalitatii masurii dispuse, conchide CSM.Sectia pentru procurori din CSM a motivat decizia la 3 zile dupa sentinta Curtii de Apel Bucuresti.Avizul pentru mentinerea in functii a procurorilor, dupa implinirea varstei de 65 de ani, se da in situatii exceptionale, arata Sectia pentru procurori din CSM in motivarea din cazul Zarafinei Puiu."Analizand cererea formulata de doamna Puiu Zarafina, Sectia nu a putut identifica aspecte care sa duca la concluzia existentei unei motivatii corespunzatoare desfasurarii in continuare a activitatii acesteia in fucntia de procuror, dupa implinirea varstei de 65 de ani", explica CSM.De asemenea, postul Zarafinei Puiu din cadrul SS ar trebui ocupat prin concurs, de un alt magistrat. Nu in ultimul rand, procurorul trebuia sa anunte cu 3 luni inainte implinirii varstei de 65 de ani ca vrea sa-si continue activitatea ca procuror, dar nu a respectat acest termen.Zarafina Puiu a implinit varsta de 65 de ani pe 13 iulie 2019, iar cererea a facut-o abia pe 20 mai 2019.Zarafina Puiu a venit in aceasta primavara la Sectia Speciala, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Este vorba de parchetul de unde a venit si adjunctul sefului SS, Adina Florea, cea care conduceaceasta structura de parchet.Zarafina Puiu a deschis in urma cu o luna ancheta impotriva procurorului Andrei Bodean (39 de ani), seful DNA Constanta, cunoscut dupa ce a trimis in judecata mai multi afaceristi si politicieni controversati, precum Nicusor Constantinescu sau Radu Mazare.