Statul sa le plateasca magistratilor ratele la casa - proiect de lege depus in procedura de urgenta

"Nu vor fi majorate sumele alocate"

Propunerea legislativa

Forma actuala

In prezent, statul deconteaza plata chiriei in cazul magistratilor care nu primesc locuinte de serviciu. Proiectul lui Vela ia in calcul situatia in care magistratii care stau in chirie isi cumpara o locuinta printr-un credit bancar, iar statul in loc sa deconteze chiria, ar deconta o parte din ratele bancare. Initiativa legislativa vizeaza completarea articolului 23 din OUG 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.Proiectul de lege a fost depus, in procedura de urgenta, la Senat, prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.Potrivit expunerii de motive, senatorul PNL argumenteaza ca proiectul va crea cadrul legal "."Iata expunerea de motive, pe site-ul Senatului. Vela precizeaza ca masura va avea efecte pozitive, iar ca impact bugetar sumele deja prevazute pentru plata chiriei nu vor fi majorate."In contextul pensionarilor masive din sistem sau a plecarii magistratilor si a personalului asimilat acestora catre avocatura ori alte posturi din mediul privat,", sustine senatorul.Marcel Vela mai arata, in expunerea de motive, ca masura "va diminua presiunea resimtita acum pe bugetul de stat din cauza insuficientei spatiului locativ de care dispune sistemul de justitie".Propunerea legislativa a lui Velea introduce cinci alineate la articolul 23 din OUG 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.Citeste proiectul legislativ pe site-ul Senatului. Forma actuala a articolului 23 stabileste ca: "judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti,Acest drept nu are caracter salarial si nu se impoziteaza. Compensarea nu se acorda in cazul in care contractul de inchiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II".