Stenogramele retrocedarii ilegale a 5.000 de hectare de padure: "Iar astia iau...spaga, 3 euro la hectar. Mi-au cerut 5 euro"

Cazul a ajuns la Inalta Curte

Banii, inapoi

Stenogramele coruptiei

"Dom'le, fara 3 euro nici nu discutam"

"A batjocorit functia de prefect"

Judecator: Dispret fata de functia publica

Spaga de 1 milion de euro: lipsa de inhibitii

"A abdicat de la menirea de a imparti dreptatea"

Sumele de bani care ar fi fost date ca spaga in acest caz sunt uluitoare. De exemplu, un inginer silvic ar fi primit mita 1 milion de euro. Procesul a durat aproape trei ani.In acest caz, fostii prefecti de Buzau, Paul Beganu si Maria Buleandra, au fost condamnati la 9 ani si 8 luni de inchisoare, respectiv 5 ani si 6 luni de inchisoare. Omul de afaceri Gheorghe Ceteras a primit 10 ani si opt luni de detentie, iar Alexandru Lefter, fostul sef de la Inspectoratului Teritorial Regim Silvic si Vanatoare (ITRSV) Focsani a fost condamnat la 5 ani de inchisoare.", a motivat instanta in cazul fostului prefect Paul Beganu.In total, 12 persoane au fost condamnate in acest proces, printre care un avocat, un judecator, functionari publici sau afaceristi.", a motivat instanta de ce l-a condamnat pe un judecator, implicat in acest caz, la 5 ani de inchisoare.Decizia a fost data de Curtea de Apel Ploiesti, dar cazul a ajuns in apel la Inalta Curte.Ancheta in acest dosar a vizat modul in care cei implicati s-au inteles sa obtina, in conditii de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de 5134,29 de hectare de teren forestier - padure care apartinuse "Societatii Anonime Ardeleana pentru Industrie Forestiera", in numele unei firme nou infiintate, SC Forestiera Ardeleana SRL.Acuzatiile din acest caz au fost de dare de mita, cumparare de influenta, grup infractional organizat si abuz in serviciu.", spunea una dintre persoanele interceptate in acest dosar, cu referire la politicienii care fac parte din partide diferite.Prin aceeasi sentinta, instanta de judecata a dispus confiscarea de la inculpatii din acest dosar a sumelor totale de 4.621.000 de euro si peste 1.690.000 de lei.In plus, judecatorii au admis actiunea civila formulata de statul roman prin Ministerul finantelor publice si a dispus ca sase dintre inculpati sa plateasca statului peste 21,7 milioane de euro.De asemenea, in dosar s-a constituit parte civila si Romsilva care, conform aceleiasi sentinte, trebuie sa primeasca peste 5 milioane de lei de la cinci dintre inculpati.Una dintre probele cheie ale dosarului, relevanta pentru modul in care s-a realizat aceasta retrocedare, este o discutie dintre avocatul Vasile Cosmin, afaceristul Gheorghe Ceteras si printul Gheorghe Sturdza Paltin - care este implicat in dosarul retrocedarii celor 43 de mii de hectare de padure, alaturi de fostii deputati PSD Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam.Discutia a fost inregistrata chiar de printul Sturdza Paltin si salvata pe un calculator. In momentul in care DNA a facut perchezitiile, a descoperit un hard-disk plin de interceptari. Atunci cand procurorii DNA au observat cu cine vorbea, au facut legatura cu aceasta retrocedare. In discutie, Ceteras explica ca seful ITRSV, Alexandru Lefter, i-ar fi cerut 25.000 de euro pentru a pune stampila institutiei pe Titlul de proprietate.In 5 zile a venit la mine si mi-a spus: "Uitati hartiile, du-te la Focsani pentru titlu". Acolo stiti ce mi s-a spus? "Dom'le, bine da ... haide....". Si am negociat ca tiganu' cine elibereaza titlul, spune asa: "Pai domle, noi am luat ...?", "Pai am luat..."Aici e numai ITRSV-ul...ITRSV-ul: Noi am luat 5 euro pe hectar. "Stai domne, 5 euro, ce treaba..."Pentru o semnatura!5 euro pe hectar, nu pot...Stampila ti-o pune ala ...Suntem chiar absurzi... "Domle, fara 3 euro pe hectar nu discutam."3 euro ce...?3 euro pe hectar la ITRSV.La dumneavoastra la 3 euro inseamna 120.000, numai semnatura si stampila ITRSV-ului.Stampila ITRSV-ului pe titlu.Dupa ce a fost eliberat titlul?Nu, nu, nu, nu. Ca sa fie eliberat titlul, trebuie sa fie semnat de ITRSV.Vedeti dumneavoastra, ca aici undeva vine ITRSV (n.n. tine o hartie in mana) . Aici, vedeti?Uitati aici. Aici spune asa: Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare. Seful care este la Focsani, semnatura si stampila. Iar astia iau...spaga, 3 euro la hectar.Mi-a cerut 5 euro. "Domle, nu discut, nu dau 5 euro!", "Dar cat?", "Dom'le, fara 3 euro nici nu discutam". Si am bagat mana in buzunar, la un local, am dat 150.000 euro, a pus stampila pe loc si a semnat. Sa nu mai stau (neinteligibil)15.000 ati dat.15.000, da.15000.15.000, da.150.000 ati fost in partea ailalta.Pentru cat?Pentru 5000 de hectare.La 3 euro?3 euro a fost 15.000 de euro a fost sa puna numai semnatura si stampila.Au tarife... (rade)Au tarife.Fie...unde...ca traim...dumneavoastra stiti...bine, mai plecati din Romania... dar aici, asa se practica...Asta, aasta-i sportul. Bine, acuma cum sa va spun dumneavoastra, cu PDL-ul...i-am...ne-am... dumneavoastra ati spus ca...Oamenii astia nu-i sufar! Si eu am investit mult, va spun sincer. In astia care sunt acuma. Am investit mult.In PSD si-n astia?Da, am investit la greu. La greu. La greu.Cand e vorba de spaga sunt toti la fel.Bine, da am siguranta ca ma rezolva. Aici e problema.Judecatorul a atras atentia fostului prefect Paul Beganu, unul dintre cei considerati a fi principalii beneficiari ai retroecdarilor."Curtea retine ca inculpatul Beganu Paulin detrimentul vadit al intereselor statului pe care tocmai prin prisma demnitatii detinute ar fi trebuit sa le apere cu onoare si tenacitate", scrie magistratul.", a continuat judecatorul.In cazul afaceristului Ceteras, considerat unul dintre creierele afacerii, instanta a constantat ca acesta mai avea o condamnare pentru fapte de coruptie. "", l-a caracterizat judecatorul de la Curtea de Apel Ploiesti.In cazul fostului sef al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Focsani, Alexandru Lefter, instanta a fost la fel de dura: "Aceasta persoana a aratat dispret fata de functia publica de inspector sef al IRSV Focsani, alegand sa-si indeplineasca atributiile de serviciu in mod necinstit, conditionand solutionarea acestora de primirea unei sume de bani".Magistratul a pus concluzii dure si in cazul avocatului Cosmin Vasile: "Si-a transferat calitatea de avocat in aceea de intermediar al activitatilor infractionale a inculpatului Ceteras Gheorghe."Ion Irimia, inginer silvic, angajat la Directia Silvica Buzau, a fost gasit vinovat ca ar fi primit mita 1 milion de euro. Sentinta: 5 ani si 6 luni de inchisoare."Curtea se va orienta la o pedeapsa cu inchisoarea sensibil mai mare decat jumatatea intervalului sanctionator avand in vedere", a mai concluzionat judecatorul.Instanta a aratat ca desi acesta nu e cunoscut cu antecedente penale si a avut un comportament procesual adecvat, "aceste chestiuni palesc fata de afectarea grava a relatiilor sociale pe care le ocroteste infractiunea de trafic de influenta, nefiind oportuna decat aplicarea unei pedepse intr-un cuantum semnificativ si cu executarea efectiva a acesteia".Judecatorul a aratat ca acesta a fost "lipsit de orice inhibitii in a primi o asemenea suma de bani - 1.000.000 euro - in schimbul traficarii influentei sale".Necuale Toader era magistrat la Judecatoria Patarlagele. El a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in acest caz, pentru luare de mita si abuz in serviciu."A afectat in mod extrem de grav prin faptele comise magistratura detinuta", arata Curtea de Apel Ploiesti."A ales sa nesocoteasca relatiile sociale care reglementeaza indeplinirea corecta si impartiala a atributiilor de magistrat ce ii reveneau, preferand sa abdice de la menirea nobila de a imparti dreptatea in mod echitabil, in schimbul unei sume foarte insemnate de bani", a mai motivat instanta.