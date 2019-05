Sticle de vin aruncate la CSM, dupa decizia care-l mentine in functie pe judecatorul condamnat ca a condus beat

Ziare.

Damian Dolache a fost condamnat definitiv la 10 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului.CSM a decis, marti, mentinerea in functie a acestuia in cadrul sectiei de contencios-administrativ de la Curtea de Apel Bucureti. Anterior condamnarii, Dolache lucra la sectia penala a acestei instante.Cele doua persoane care au aruncat cu sticle au fost amendate de jandarmi cu cate 100 de lei, iar contraventia este redusa la jumatate daca este platita in 15 zile. "Am spart doua sticle de vin in fata la CSM. Nu este o proprietate privata", le-a spus jandarmilor Cristian Dide, unul dintre protestatari.Potrivit lui Dide, este inadmisibil ce a facut CSM, mai ales ca l-a lasat sa activeze pe Damian Dolache in perioada in care era "sub supraveghere."I.S.