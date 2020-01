Strania poveste a secretarului de stat din MAI, repus in functie de instanta si demis din nou de Ludovic Orban

Decizia de suspendare

Ziare.

com

Decizia de renuntare la proces vine dupa ce, intr-un alt dosar, Adrian Petcu, sotul unei judecatoare din Inspectia Judiciara, a reusit sa suspende hotararea fostului prim-ministru. Un caz fara precedent in istoria instantelor, un secretar de stat, functie ocupata eminamente pe criterii politice, a fost mentinut in Executiv, ca urmare a unei deciziii judecatoresti.Chiar daca a revenit pe functia de secretar de stat in MAI, Adrian Petcu a fost demis din nou din aceasta demnitate, pe 8 noiembrie 2019, de actualul premier Ludovic Orban.Dupa cum am aratat, la temenul de vineri de la Curtea de Apel Bucuresti, avocatul lui Adrian Petcu a cerut instantei sa ia act de renuntarea la proces. Pentru ca in sala nu era prezent si reprezentantul Guvernului, cazul a fost amanat pentru 21 februarie. Sotia lui Adrian Petcu este judecatorul Roxana Ioana Petcu. Aceasta lucreaza in prezent la Inspectia Judiciara, iar anterior a fost incadrata la Serviciul Resurse Umane pentru instantele judecatoresti din cadrul CSM. Inainte de a ajunge in CSM, Roxana Ioana Petcu a fost presedinte al Judecatoriei Buftea si Tribunalului Ilfov.Adrian Petcu a fost schimbat din functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a premierului Dancila, publicata in Monitorul Oficial pe 14 august. Eliberarea din functie a acestuia a avut loc cu o zi inainte ca fostul ministru de Interne Carmen Dan sa demisioneze.Initial, judecatorul Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti a suspendat provizoriu aceasta decizie, pe 30 august 2019, iar pe 25 septembrie 2019 a decis suspendarea hotararii de eliberare din functie.Cazul a starnit reactii in sistemul de justitie, iar trei membri CSM i-au cerut la sfarsitul anului trecut fostei sefe CSM, Lia Savonea, sa puna in discutia plenului CSM oportunitatea sesizarii Inspectiei Judiciare in legatura cu activitatea judecatorului Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti.Aceasta daduse mai multe decizii mediatizate, printre care si cea din cazul lui Adrian Petcu, sau intr-un proces care-l viza pe Liviu Dragnea.