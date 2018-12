Surprizele din proiectele candidatilor la sefia Sectiei de investigare a magistratilor

Concursul

Doi procurori candideaza pentru aceasta functie - Florena Esther Sterschi si Gheorghe Stan.conduce in prezent, ca interimar, sectia speciala. Ea a fost numita in aceasta functie la sfarsitul lunii octombrie, de o comisie de concurs din CSM formata din judecatorii Lia Savonea, Nicoleta Tant si Mariana Ghena. Sectia pentru procurori din CSM nu a trimis niciun reprezentant pentru a lua parte la aceasta procedura.Sterschi a candidat si pentru sefia Directiei de resurse umane a Parchetului General, dar Klaus Iohannis a refuzat numirea, dupa ce procurorul a primit aviz negativ de la CSM.este in prezent inspector-sef adjunct la Inspectia Judiciara. El a avut doua mandate de adjunct la Inspectia Judiciara, iar de la 1 septembrie ocupa interimar aceasta functie, in baza unei ordonante de urgenta promovata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Stan este considerat unul dintre apropiatii procurorului Oana Schmidt Haineala, care conduce Corpul de Control din Ministerul Justitiei.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat vineri proiectele manageriale ale celor doi procurori. Comisia de organizare a concursului din CSM urmeaza sa trimita pe 10 decembrie o solicitare catre Inspectia Judiciara de a efectua verificarea aspectelor privind integritatea candidatilor. La inceputul anului viitor, in perioada 3-10 ianuarie, se vor desfasura probele.De la infiintare si pana in prezent, sectia s-a remarcat prin deschiderea unor anchete care vizau fosti procurori din cadrul DNA.Gheorghe Stan are un proiect managerial de 17 pagini , in care reia o serie de alegatii inspirate din propaganda PSD&ALDE, privind "abuzurile" facute de procurori in lupta anticoruptie. Procurorul lauda noile modificari legislative facute prin Legile Justitiei."Realitatea ultimilor ani a fost, pe alocuri, departe de acest ideal. Cazurile punctuale, in care au fost semnalate abuzuri repetate ale procurorilor cu o anumita sustinere factuala, prin care hotararile pronuntate de judecatori sau solutiile date de procurori au fost puse sub semnul intrebarii prin mecanismele urmaririi penale, in absenta oricarui element de coruptie sau de comportament nedeontologic, desi au constituit, cu adevarat, in ultimii ani, evidente elemente de presiuni asupra activitatii magistratilor romani, au fost ignorate si trecute sub tacere", scrie Stan, in proiectul sau managerial.Lipsa de reactie a factorilor cu putere de decizie in ceea ce priveste aceste derapaje ar fi determinat sporirea neincrederii societatii in intreg sistemul judiciar.Gheorghe Stan arata ca una dintre nevoile presante ale sistemului judiciar este asigurarea independentei magistratului, judecator sau procuror."In ceea ce priveste procurorii, aceasta independenta trebuie inteleasa prin raportare la principiul controlului ierarhic, asa cum este el consfintit, inclusiv constitutional", face precizarea magistratul.Desi este vorba de un proiect managerial, in prezentarea lui Gheorghe Stan se remarca atat ironii la adresa procurorului general, Augustin Lazar, cat si atacuri la adresa celor care au pus sub semnul intrebarii necesitatea unei sectii de investigare dedicata magistratilor."Luarile de pozitie ale unor formatori de opinie, cu privire la instituirea unor categorii aparte de inculpati, nu sunt altceva decat incercari disperate de a nega rolul magistratului independent intr-o societate democratica", scrie procurorul."Unele derapaje la nivel institutional, generate de dorinta de atentie si confirmare a valorii, au determinat situatii in care s-a recurs la fortarea legii pentru a se obtine punerea sub acuzare a unor, printre care si magistrati", mai scrie Stan.Procurorul aminteste de "efectul de pendula", potrivit caruia orice exces facut intr-un anumit sens genereaza, mai devreme sau mai tarziu, exces in sensul opus, "aceasta constituind un risc in care s-ar afla societatea romaneasca"."Dupa o perioada in care, chiar fara elemente care sa sustina o anumita imputare, a caror victima au fost si multi magistrati, reactia este sa se puna acum accent contrabalansat pe protejarea drepturilor individuale, situatie care poate fi, uneori, in detrimentul societatii", arata Stan.Proiectul Florenei Esther Sterschi are 30 de pagini, iar procurorul pledeaza pentru transformarea sectiei in directie, pe modelul DNA si DIICOT.Procurorul se plange de faptul ca infiintarea sectiei a fost anevoioasa si activitatea procurorilor din subordine se desfasoara cu foarte mare dificultate.Potrivit Florenei Sterschi, controlul ierarhic nu afecteaza independenta procurorilor, "insa solutiile adoptate pot fi infirmate motivat, cand acestea sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice".Potrivit datelor oficiale ale Parchetului General, citate in proiectul managerial, numarul total al cauzelor care trebuie solutionate de aceasta sectie este de 33.000, "la care se adauga cauzele aflate in curs de solutionare de peste 1.400, precum si lucrarile nou intrate pe rolul sectiei, inregistrate pana la data de 16 noiembrie, in numar de 625".