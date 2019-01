Toader: Vom consolida statutul Sectiei de investigare a magistratilor

Ziare.

Toader a evitat sa lamureasca daca acest demers inseamna transformarea Sectiei in parchet."Consolidam, prin norme juridice, intr-un viitor foarte apropiat, statutul Sectiei actuale de investigare a infractiunilor comise de magistrati. Atat pot spune astazi. Vom consolida statutul, functionarea, transformarea acelei sectii, ca ea, sectia de astazi, sa isi poata indeplini rolul preventiv pe care il are in raport cu judecatorii si procurorii.Convingerea mea este ca daca disciplinar nu va fi suficient (...) penalul pe care il va declansa, este parerea mea, Sectia de investigare va fi de natura sa sanctioneze sever ce s-a intamplat si se va dovedi cu probe legale si de a avea acel rol preventiv in legatura cu ceilalti magistrati", a declarat ministrul Justitiei, la Antena3.Transformarea Sectiei pentru anchetarea magistratilor a mai fost dezbatuta public si in luna noiembrie, la Ministerul Justitiei. La acel moment, Adina Florea, procurorul-sef adjunct al Sectiei de investigare a magistratilor, a spus ca este intemeiata solicitarea ca structura sa fie transformata in directie dupa modelul DNA si DIICOT, intrucat e necesara o independenta fata de Parchetul General."Vizavi de demersul nostru si de solicitarea ca aceasta sectie sa se organizeze din punct de vedere legislativ in directie, cred ca este un demers intemeiat, justifcat, avand in vedere importanta activitatii pe care o desfasuram, dat fiind faptul ca in aceasta sectie se instrumenteaza dosare care privesc infractiuni potential savarsite de persoane cu o anumite calitate.Avand in vedere calitatea acestor persoane, consideram ca este necesara o independenta si o autonomie totale ale acestei structuri fata de Parchetul General, cum au DNA si DIICOT", a mai spus Adina Florea.