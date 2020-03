Tribunalul Bucuresti suspenda programul cu publicul si judeca doar dosarele urgente

Ce cauze se judeca

Audieri prin videoconferinta

Potrivit unui comunicat al instantei, vor fi judecate doar cauzele urgente, mai ales cele din penal. In cazul proceselor care se vor judeca vor fi stabilite ore fixe, pentru a fi evitata aglomeratia. Masura a fost luata "pentru a asigura sanatatea si securitatea in munca a personalului Tribunalului Bucuresti, sanatatea justitiabililor, dar si pentru buna desfasurare a activitatii de judecata"."In cauzele aflate pe rol in perioada 12 martie 2020 - 31 martie 2020, cu posibilitatea reevaluarii ulterioare, se vor fixa ore pentru fiecare cauza in parte.", se arata intr-un comunicat al Tribunalului Bucuresti, transmisIn acest context, la nivelul fiecarei sectii a Tribunalului Bucuresti, in perioada 12.03.2020 - 31.03.2020, cu posibilitatea reevaluarii ulterioare, sunt stabilite urmatoarele cauze care vor fi judecate in perioada mentionata:- Masuri preventive;- Cauze de competenta judecatorului de drepturi si libertati urgente;- Cauze cu arestati in materie penala;- Cauze urgente in materie civila (ordonante presedintiale vizand minorii in conformitate cu art.100 din Legea nr.272/2004, ordine de protectie, rapirile internationale de minori, suspendari provizorii de executare, greva, achizitii publice privind produse medicale)."In celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de solutionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecata incepand cu luna mai 2020 sau, dupa caz, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecata acordate incepand cu 12 martie 2020 pana la 30 aprilie 2020 inclusiv, pentru o data ulterioara, cu instiintarea in timp util a partilor si participantilor.Aceste dispozitii de mai sus nu sunt aplicabile in cauzele urgente mentionate", precizeaza Tribunalul Bucuresti.Potrivit sursei citate, in dosarele care vor fi judecate in perioada precizata, se va proceda, in masura in care este posibil, la audierea in sistem de videoconferinta si, in vederea protejarii sanatatii publice, se va evalua posibilitatea declararii sedintei nepublice."Accesul justitiabililor in incinta instantei va fi permis doar la ora fixata pentru judecarea cauzei in care participa, fiind stabilite cauze pe ore, cu anuntarea partilor telefonic sau prin alte mijloace de comunicare", mai arata comunicatul instantei.