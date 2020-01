Tribunalul si Curtea de Apel Bucuresti isi suspenda activitatea! Motivul: Parlamentul pregateste eliminarea pensiilor speciale

Decizii similare la Buzau si Alba Iulia

O decizie similara au luat si Tribunalul Buzau, dar si Curtea de Apel Alba Iulia.Curtea de Apel Bucuresti a anuntat, marti, ca adunarea generala a hotarat, "cu unanimitate, ca iminenta abrogare a dispozitiilor legale care consacra pensia de serviciu pentru judecatori este de natura a incalca independenta si a afecta statutul constitutional al acestora."Adunarea generala a judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti a hotarat, cu majoritate, suplimentarea ordinii de zi si suspendarea activitatii de judecata incepand cu data de 22 ianuarie 2020 si pana la revenirea celorlalte puteri ale statului asupra demersului de eliminare a pensiei de serviciu a magistratilor.O decizie similara s-a luat si in adunarea generala a judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti, unde s-a decis suspendarea activitatiiPotrivit unor oficiali ai acestei instante, nu toate procesele vor fi suspendate, fac exceptie cauzele cu arestari preventive, cauzele cu copii si suspendarea executarilor silite.Si magistratii de la Tribunalul Buzau au decis suspendarea sedintelor de judecata pana la 1 februarie, in semn de nemultumire fata de intentia Guvernului de a elimina pensiile de serviciu pentru judecatori si pentru personalul auxiliar de specialitate, potrivit News.ro. La Tribunalul Buzau, inca din 10 ianuarie, sedintele de judecata fusesera suspendate zilnic, pentru o ora, in intervalul 10:00-11:00.Magistratii considera ca propunerile de eliminare a pensiilor speciale ale judecatorilor si de plafonare a sporului pentru conditii vatamatoare de munca sunt de natura sa afecteze independenta sistemului de justitie.Si Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Alba Iulia a decis, marti, suspendarea activitatii, incepand din 27 ianuarie, ca urmare a nemultumirilor legate de abrogarea legii pensiilor de serviciu. Vor fi rezolvate doar cazurile urgente, anunta magistratii.Camera Deputatilor va da pe 28 ianuarie votul final pe proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale, a anuntat luni Marcel Ciolacu. Seful PSD a precizat ca va fi scos amendamentul prin care sunt eliminate indemnizatiile speciale pentru sportivi si personalitati.