Ucigasul de la coaforul Perla a scapat de inchisoarea pe viata. Cand ar putea fi eliberat

Atacul de la coaforul Perla

Si-a retras recursul

Ziare.

com

Tribunalul Giurgiu a admis, in aceasta saptamana, o cerere facuta de Gheorghe Vladan, de inlocuire a detentiunii pe viata, cu pedeapsa de 25 ani de inchisoare."Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei detentiunii pe viata nr. 167/3 februarie 2014 emis de Tribunalul Bucuresti Sectia a I-a Penala si dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei inchisorii conform prezentei sentinte," se arata in decizia Tribunalului Giurgiu, de pe portalul instantelor. Hotararea poate fi contestata de procurori la Curtea de Apel Bucuresti.Gheorghe Vladan este inchis de aproape 8 ani, din 6 martie 2012. Deoarece are 61 de ani, acesta poate fi eliberat conditionat dupa executarea unei fractii de 2/3 din pedeapsa, la care se pot adauga zilele castigate in urma muncii prestate in penitenciar si in baza legii recursului compensatoriu (de care va beneficia, chiar daca a fost abrogata).La 5 martie 2012, agentul de politie Gheorghe Vladan a deschis focul in incinta coaforului de la complexul Perla din Capitala.Sotia acestuia, care voia sa divorteze de el, si casiera coaforului au fost ucise.Alte sase persoane, angajati si clienti ai salonului, au fost ranite.Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Gheorghe Vladan la detentie pe viata. Daunele materiale si morale stabilite de aceeasi instanta sunt de cate 150.000 de lei pentru fiecare dintre partile civile din dosar.Decizia a fost mentinuta de Curtea de Apel Bucuresti. In ianuarie 2014, Gheorghe Vladan a acceptat aceasta setinta si si-a retras recursul declarat la Inalta Curte.