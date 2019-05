Un candidat la sefia SS isi propune sistarea imediata a activitatii sectiei si cercetarea procurorilor care l-au anchetat pe Timmermans

Exclusiv

In prezent, Pirlog este prim-procuror militar adjunct la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti.In proiectul sau de candidatura, Pirlog sustine nici mai mult nici mai putin decat ca infiintarea acestei structuri de parchet incalca mai multe prevederi din Constitutie.Magistratul face trimitere la recomandarile si rapoartele emise de Comisia de la Venetia, Comisia Europeana sau Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO), institutii care au criticat infiintarea acestei structuri si au cerut reconsiderarea infiintarii SIIJ, potrivit proiectului publicat de site-ul de specialitate juridice.ro. Procurorul candideaza la sefia SIIJ dupa ce fostul sef al structurii, Gheorghe Stan, si-a dat demisia, deoarece urmeaza sa ocupe functia de judecator la CCR, fiind propulsat aici de PSD.Pirlog citeaza din aceste acte oficiale si face referiri pe larg la cel mai recent raport MCV: "Printre principalele dispozitii problematice se numara, in special, crearea unei sectiuni speciale de urmarire penala pentru anchetarea infractiunilor comise de magistrati. Modificarea nu corespunde recomandarilor MCV."El mai contesta modul in care a fost constituita comisia de concurs, cum s-a facut selectia procurorilor care activeaza in aceasta sectie si modul in care s-au preluat dosarelor de la DNA si DIICOT.La finalul proiectului, Bogdan Pirlog arata ca sunt obiective operationale pentru viitorul mandat.- "a activitatii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie ca urmare a constituirii nelegale a acesteia.a activitatii procuroriilor din cadrul sectiei ca urmare a procedurii vadit ilegale de desemnare.catre parchetele de la care au fost preluate ilegal.nou formate catre parchetele competente potrivit legii.de parchet competente a efectua urmarirea penala fata de procurorii din cadrul sectiei, care au comis infractiuni in activitatea desfasurata in cadrul sectiei (de ex. efectuarea cercetarilor in cadrul dosarului) ."Amintim ca Adina Florea a clasat ancheta in cazul lui Frans Timmermans, cercetat pentru abuz in serviciu si grup infractional organizat