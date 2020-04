Un medic de la Gerota s-a ales cu dosar penal, pentru ca nu a spus ca un coleg a intrat in contact cu o persoana cu COVID -19

Ziare.

De asemenea, medicul gastroenterolog a continuat sa lucreze in mai multe unitati medicale din Bucuresti.Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti anunta ca, printr-o ordonanta de marti, intr-un dosar penal aflat in lucru in cadrul acestei unitati de parchet, s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor si fals intelectual.Astfel, procurorii spun ca, in cursul lunii martie, in contextul efectuarii anchetei epidemiologice la nivelul Spitalului de Urgenta "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" din Bucuresti, un medic epidemiolog din cadrul acestei unitati sanitare a omis cu stiinta sa ateste in materialul intocmit ca un medic gastroenterolog din cadrul aceleiasi unitati medicale a fost contact apropiat al unei persoane depistate pozitiv cu coronavirus.", scrie in comunicat.Carantina impusa la Spitalul "Dimitrie Gerota", unde fusese internat pacientul care a ascuns faptul ca a fost plecat in strainatate si care si-a infectat cu coronavirus propria familie, personalul medical si colegi, a fost ridicata pe 1 aprilie, dupa dezinfectie si igienizare.