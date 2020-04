Un proces de necrezut are loc la Suceava: Trei persoane cer judecatorilor sa anuleze starea de urgenta si ordonantele militare

Pentru ce acte cer anularea

Procesul a fost deschis saptamana trecuta la Tribunalul Suceava, dar magistratii au declinat cazul la Curtea de Apel Suceava. Cei trei suceveni au dat in judecata Administratia Prezidentiala, Guvernul Romaniei si Ministerul Afacerilor Interne, potrivit portalului instantelor.Doi dintre reclamanti locuiesc in municipiul Suceava, iar cel de-al treilea in orasul Salcea (Suceava).Printre ei se afla si un asa-zis activist crestin, Ionel Butnariu, care s-a facut remarcat de-a lungul timpului prin faptul ca a cerut fara succes interzicerea Halloween-ului in Romania - reclamand la OPC folosirea acestei sarbatori importate drept masura de marketing, sau interzicerea Festivalului Bucovina Rock Castle - care ar fi promovat muzica satanica si ar intina "memoria marelui voievod si intregitor de tara Stefan Cel Mare."Potrivit datelor de la Curtea de Apel Suceava, cei trei suceveni cer anularea urmatoarelor acte:- Dispozitia-Actul Normativ al Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cu privire la inchiderea tuturor unitatilor de invatamant de pe intreg teritoriul Romaniei, incepand cu data de 11 martie 2020;- Decretul presedintelui Romaniei, dl. Klaus Werner Iohannis, cu privire la Starea de Urgenta din data de 16 martie 2020;- Ordonanta Militara nr. 1 din 17 martie 2020;- Ordonanta Militara nr. 2 din 21 martie 2020;- Ordonanta Militara nr. 3 din 24 martie 2020;- Ordonanta Militara nr. 4 d in 29 martie 2020;- Ordonanta Militara nr. 5 din 30 martie 2020;- Ordonanta Militara nr. 6 din 30 martie 2020;- Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 31 Martie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. l din 1999 privind regimul Starii de Urgenta cu privire la triplarea amenzilor.In esenta, cei trei suceveni arata ca prin aceste ordonante le-au fost incalcate toate drepturile prevazute in Constitutia Romaniei, dreptul civil, dreptul penal, dreptul familiei, drepturile omului de la Helsinki-Geneva, ONU, UE, "."Administratia Prezidentiala si MAI au ridicat mai multe exceptii in acest proces, iar pe fondul cazului au solicitat respingerea cererilor ca neintemeiate.